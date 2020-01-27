«Важные дела, которые совершили наши деды, не должны быть забыты». В Минске стартовал 55-й «Звёздный поход»

Новости Беларуси. 27 января в Минске дали старт 55-му интернациональному «Звездному походу» по местам боевой и трудовой славы. В 2020 году он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Реализует проект Белорусский государственный педагогический университет. Первый такой «Звездный поход» прошел еще в 1966 году. Что изменилось в традиции? И каким будет нынешний путь студентов, которые помнят подвиги своих прадедов? Узнавала корреспондент Юлия Стриго.

Юлия Стриго, корреспондент:

«Звездный поход» по местам боевой и трудовой славы уже приобрел интернациональных оттенок. В этот раз участие в нем примут более 300 студентов. Военные захоронения и памятные места посетит молодежь из России, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана и Китая.

Свое название «Звездный поход» получил после первого пройденного маршрута. Тогда путь на карте выстроился в победную звезду. 55 лет назад в поход шли самые сильные, чтобы выдержать суровую зиму и принять воспоминания о войне. Современной молодежи с погодой повезло, но трагические моменты истории задевают так же.

Студент Ташкентского педагогического университета в такой поход идет впервые. Признается: побывать на военных захоронениях в другой стране волнительно.

Нудирбек Муродов, студент ташкентского Государственного педагогического университета им. Низами (Узбекистан):

Я участвую в этой акции первый раз. Эта акция для меня очень важная, потому что традиции, важные дела, которые совершили наши деды, не должны быть забыты.

Сегодня старт 55-му «Звездному походу» дали у памятного знака в честь граждан всех национальностей, освобождавших Беларусь. И если студенты только начинают знакомиться с проектом, то есть и те, для кого это давняя история.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

В первый раз в походе я был в 1985 году. Как сейчас помню: была очень суровая зима, мы были на лыжах. В этом, наверное, была своя особенность. А так черты, содержание тех мероприятий практически остаются неизменными.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка:

В течение четырех дней пройдут встречи в регионах. Ребята встретятся с ветеранами, участниками войны, которых не так много осталось уже.

Студенты посетят районы во всех областях республики. Будущие педагоги заглянут и в школы, где проведут для детей мастер-классы, концерты и вместе вспомнят о героях войны.

Анастасия Кошубская, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка:

Мы как будущие специалисты, учителя, должны доносить. Кто расскажет детям и всем остальным, если не мы, что такое война. Что была пролита кровь, что была боль и что был страх.

Участники 55-го «Звездного похода» смогут привезти в столицу горсти земли с братских могил из районов, где побывают. Капсулы с ней будут заложены в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых.

Протоиерей Алексей Васин, клирик прихода Храма в честь Всех Святых:

Труд и деятельность нашего студенчества будут так же направлены на созидание жизни храма, жизни государства, жизни нравственности. Это очень важно.