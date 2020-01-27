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«Важные дела, которые совершили наши деды, не должны быть забыты». В Минске стартовал 55-й «Звёздный поход»

27 января 2020 19:41
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Новости Беларуси. 27 января в Минске дали старт 55-му интернациональному «Звездному походу» по местам боевой и трудовой славы. В 2020 году он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реализует проект Белорусский государственный педагогический университет. Первый такой «Звездный поход» прошел еще в 1966 году. Что изменилось в традиции? И каким будет нынешний путь студентов, которые помнят подвиги своих прадедов?

Узнавала корреспондент Юлия Стриго.

«Важные дела, которые совершили наши деды, не должны быть забыты». В Минске стартовал 55-й «Звёздный поход»-1

Юлия Стриго, корреспондент:
«Звездный поход» по местам боевой и трудовой славы уже приобрел интернациональных оттенок. В этот раз участие в нем примут более 300 студентов. Военные захоронения и памятные места посетит молодежь из России, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана и Китая.

«Важные дела, которые совершили наши деды, не должны быть забыты». В Минске стартовал 55-й «Звёздный поход»-4

Свое название «Звездный поход» получил после первого пройденного маршрута. Тогда путь на карте выстроился в победную звезду. 55 лет назад в поход шли самые сильные, чтобы выдержать суровую зиму и принять воспоминания о войне. Современной молодежи с погодой повезло, но трагические моменты истории задевают так же.

«Важные дела, которые совершили наши деды, не должны быть забыты». В Минске стартовал 55-й «Звёздный поход»-7

Студент Ташкентского педагогического университета в такой поход идет впервые. Признается: побывать на военных захоронениях в другой стране волнительно.

«Важные дела, которые совершили наши деды, не должны быть забыты». В Минске стартовал 55-й «Звёздный поход»-10

Нудирбек Муродов, студент ташкентского Государственного педагогического университета им. Низами (Узбекистан):
Я участвую в этой акции первый раз. Эта акция для меня очень важная, потому что традиции, важные дела, которые совершили наши деды, не должны быть забыты.

«Важные дела, которые совершили наши деды, не должны быть забыты». В Минске стартовал 55-й «Звёздный поход»-13

Сегодня старт 55-му «Звездному походу» дали у памятного знака в честь граждан всех национальностей, освобождавших Беларусь. И если студенты только начинают знакомиться с проектом, то есть и те, для кого это давняя история.

«Важные дела, которые совершили наши деды, не должны быть забыты». В Минске стартовал 55-й «Звёздный поход»-16

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
В первый раз в походе я был в 1985 году. Как сейчас помню: была очень суровая зима, мы были на лыжах. В этом, наверное, была своя особенность. А так черты, содержание тех мероприятий практически остаются неизменными.

«Важные дела, которые совершили наши деды, не должны быть забыты». В Минске стартовал 55-й «Звёздный поход»-19

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка:
В течение четырех дней пройдут встречи в регионах. Ребята встретятся с ветеранами, участниками войны, которых не так много осталось уже.

«Важные дела, которые совершили наши деды, не должны быть забыты». В Минске стартовал 55-й «Звёздный поход»-22

Студенты посетят районы во всех областях республики. Будущие педагоги заглянут и в школы, где проведут для детей мастер-классы, концерты и вместе вспомнят о героях войны.

«Важные дела, которые совершили наши деды, не должны быть забыты». В Минске стартовал 55-й «Звёздный поход»-25

Анастасия Кошубская, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка:
Мы как будущие специалисты, учителя, должны доносить. Кто расскажет детям и всем остальным, если не мы, что такое война. Что была пролита кровь, что была боль и что был страх.

«Важные дела, которые совершили наши деды, не должны быть забыты». В Минске стартовал 55-й «Звёздный поход»-28

Участники 55-го «Звездного похода» смогут привезти в столицу горсти земли с братских могил из районов, где побывают. Капсулы с ней будут заложены в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых.

«Важные дела, которые совершили наши деды, не должны быть забыты». В Минске стартовал 55-й «Звёздный поход»-31

Протоиерей Алексей Васин, клирик прихода Храма в честь Всех Святых:
Труд и деятельность нашего студенчества будут так же направлены на созидание жизни храма, жизни государства, жизни нравственности. Это очень важно.

«Важные дела, которые совершили наши деды, не должны быть забыты». В Минске стартовал 55-й «Звёздный поход»-34

«Звездный поход» продлится до конца недели. Особенной точкой на маршруте станет Пинск. В 2020 году он примет эстафету молодежной столицы Беларуси.

«Важные дела, которые совершили наши деды, не должны быть забыты». В Минске стартовал 55-й «Звёздный поход»-37

# Акции # общество # Юлия Стриго # Нудирбек Муродов # Игорь Карпенко # Александр Жук # Анастасия Кошубская # Алексей Васин # Фотофакт

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