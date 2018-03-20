Семейный бюджет. Зачем он нужен и как его планировать? Говорим с экспертом

Деньги – величайший инструмент, который буквально управляет взаимоотношениями между людьми, их достаток может сделать человека счастливым, а недостаток – несчастным. Едва ли не каждая семья всё-таки сталкивается с финансовыми трудностями и часто они возникают из-за неправильного поведения семейного бюджета.

Валерий Кот, финансовый консультант:

Часть проблем с отсутствием денег – это не следование какому-то бюджету, какому-то планированию.

Планирование семейного бюджета вещь не простая, но весьма полезная. Придётся задействовать все внутренние силы: волю, терпение и ответственность, но результат, определённо, порадует. Начинать планирование бюджета стоит с анализа доходов и расходов. Это нужно для того, чтобы получить полную картину вашего финансового положения. Валерий Кот:

Самое важное – это анализ, понимать, на что реально уходят деньги, для чего что-то вообще сохраняется, куда их девать дальше, какие цели себе ставите и зачем ставите эти цели. Теперешний вопрос учёта денег – это личное отношение к тем технологиям, которые сейчас существуют. Кому-то удобно в Excel вести файл, кому-то нужно постоянно онлайн, чтобы там каждая SМS из банка автоматически превращалась в статью расхода или дохода.

Без планирования бюджета деньги ведут себя стихийно, покупки становятся всё неожиданнее, а зарплата неизбежно ускользает от несчастного владельца со скоростью света. В распределении финансов важно быть предусмотрительными. Это значит, что откладывать сумму на непредвиденные расходы должно войти в привычку. В таком случае, за пару дней до зарплаты вы не только не останетесь без денег к существованию, но даже, например, сможете уехать в незапланированное путешествие. Валерий Кот:

Цель – привести к тому, чтобы оставалась финансовая подушка безопасности или стабилизационный какой-то фонд семьи. Безусловно, он нужен, это некий элемент защиты. Хорошо, чтобы это был не только на черный день, на черных полгода, а лучше на год.

Какой способ ведения финансов вы бы не выбрали, в конце месяца проанализируйте, насколько точно выполнен запланированный бюджет. Если план доходов и расходов не реализован, то стоит учесть эти ошибки при планировании бюджета на следующий месяц. Вести семейный бюджет – не значит отказывать себе во всем, это значит грамотно его планировать, заботиться о себе, жить не только настоящим, но и будущим.