Военнослужащие бригады спецназначения отработали десантирование

Новости Беларуси. Офицеры, прапорщики, бойцы контрактной службы и вчерашние новобранцы. Таким разношерстным был состав покорителей белорусского неба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ввысь они поднялись на военно-транспортном вертолете, чтобы совершить прыжок с парашютом.

Десантирование – привычное дело для военнослужащих бригады специального назначения. Для кого-то это был первый урок. Новобранцам предложили шагнуть с парашютом в небо с высоты от 600 до 1 200 метров.

Виталий Хвостов, исполняющий обязанности командира бригады по воздушно-десантной подготовке:

Все, кто годен к службе в силах специальных военных операций – все бойцы совершают прыжки. Никому препятствия не чинятся. Мы обязаны работать на результат.