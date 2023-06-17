Прямой эфир

Военнослужащие бригады спецназначения отработали десантирование

17 июня 2023 13:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Офицеры, прапорщики, бойцы контрактной службы и вчерашние новобранцы. Таким разношерстным был состав покорителей белорусского неба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ввысь они поднялись на военно-транспортном вертолете, чтобы совершить прыжок с парашютом.

Военнослужащие бригады спецназначения отработали десантирование-1

Десантирование – привычное дело для военнослужащих бригады специального назначения. Для кого-то это был первый урок. Новобранцам предложили шагнуть с парашютом в небо с высоты от 600 до 1 200 метров.

Военнослужащие бригады спецназначения отработали десантирование-4

Виталий Хвостов, исполняющий обязанности командира бригады по воздушно-десантной подготовке:
Все, кто годен к службе в силах специальных военных операций – все бойцы совершают прыжки. Никому препятствия не чинятся. Мы обязаны работать на результат.

Военнослужащие бригады спецназначения отработали десантирование-7

Военнослужащие ВДВ постоянно демонстрируют и совершенствуют безупречное боевое мастерство, показывают силу духа и умение во что бы то ни стало добиваться решения поставленных перед ними задач.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Павел Фельдман: начнётся истинная денацификация украинцев. Главное – освободить их от этого тлетворного влияния
17 июня 2023 13:10

Павел Фельдман: начнётся истинная денацификация украинцев. Главное – освободить их от этого тлетворного влияния

Не смогли снять с аппарата ИВЛ. Как справиться с новорождёнными тройняшками, если один тяжело болен?
17 июня 2023 12:53

Не смогли снять с аппарата ИВЛ. Как справиться с новорождёнными тройняшками, если один тяжело болен?

Особые мастерские: как в Минске обучают ремеслу людей с инвалидностью?
17 июня 2023 12:49

Особые мастерские: как в Минске обучают ремеслу людей с инвалидностью?