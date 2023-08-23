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Семейная пара учёных построила необычную усадьбу в Смолевичах в стиле разных стран и эпох

23 августа 2023 13:27
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Новости Беларуси. Мы продолжаем путешествовать по центральному региону. В Смолевичском районе есть необычный дом, который переплетает в себе культуры разных стран и эпох, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Масштабные скульптуры, яркая живопись и лепнина – хозяева Александр и Анна Волочко уже 15 лет креативят в дизайне. Многие экспонаты преодолели тысячи километров, чтобы оказаться на приусадебном участке в Смолевичском районе.

Оценила новаторский подход супругов Волочко и наш корреспондент Влада Родовская.

Семейная пара учёных построила необычную усадьбу в Смолевичах в стиле разных стран и эпох-1

Семейная пара учёных построила необычную усадьбу в Смолевичах в стиле разных стран и эпох-3

Семейная пара учёных построила необычную усадьбу в Смолевичах в стиле разных стран и эпох-5

Индия, Китай, Камбоджа и Греция – и это не карта мира. Кусочки разных стран можно увидеть в Смолевиском районе. Александр Волочко вместе с женой Анной из своего семейного гнезда сделали красоту. Глаз не отвести. А у самих хозяев душа радуется.

Семейная пара учёных построила необычную усадьбу в Смолевичах в стиле разных стран и эпох-8

Александр Волочко:
Жена и я, мы – научные сотрудники, оба профессора сейчас. Она в области методики преподавания языков, я чисто технарь, связанный с технологиями создания новых материалов.

Семейная пара учёных построила необычную усадьбу в Смолевичах в стиле разных стран и эпох-11

Семейная пара учёных построила необычную усадьбу в Смолевичах в стиле разных стран и эпох-13

Семейная пара – заядлые путешественники. Где только не были и что только не видели. Впечатлений не на один том. Побывали уже более чем в 40 странах.

Семейная пара учёных построила необычную усадьбу в Смолевичах в стиле разных стран и эпох-16

Семейная пара учёных построила необычную усадьбу в Смолевичах в стиле разных стран и эпох-18

Так и пришла идея – из каждого воспоминания сплести международную картину у себя на приусадебном участке. Колорит дома не только в архитектуре и красках, а еще звуках.

Подробнее в видео.

# Архитектура # общество # Влада Родовская # Фотофакт

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