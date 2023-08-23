Пропускной режим и «тревожная» кнопка. Милиция проверит учреждения образования накануне учебного года
Новости Беларуси. В преддверии нового учебного года столичные школы и детские сады проходят проверку готовности. И безопасность – превыше всего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особое внимание правоохранители уделяют наличию пропускного режима в учебных заведениях, видеонаблюдению и «тревожной» сигнализации. А в первые учебные дни сотрудники милиции посетят родительские собрания и педсоветы. Они расскажут о том, как уберечь детей от вовлечения в преступную деятельность, а также о признаках, указывающих на участие ребенка в незаконном обороте наркотиков и сексуальном насилии.
Профилактическую работу проводят и сотрудники Госавтоинспекции. На их контроле – участки дорог и проездов вблизи учреждений образования, нерегулируемые пешеходные переходы и остановки общественного транспорта.
Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Выявлено более 5 тысяч недостатков. Большинство из них устраняются путем обновления или установкой дорожных знаков и обновления разметки. Также выдано 333 предписания на устранение более серьезных недостатков, среди которых установка дорожных неровностей, благоустройство тротуаров, наружного освещения, а также пешеходных ограждений. Соответственно, нами начаты уже контрольные проверки по устранению данных недостатков. В случае выявления того, что предписания не будут исполнены, конечно же, содержатели дорог будут привлечены к ответственности.
В ГАИ напоминают, что с 25 августа водители должны двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар либо дневными ходовыми огнями. И быть максимально внимательными на дорогах. Только за последние 7 месяцев под колесами погибли шестеро детей, еще более 230-ти получили травмы.