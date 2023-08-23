Пропускной режим и «тревожная» кнопка. Милиция проверит учреждения образования накануне учебного года

Новости Беларуси. В преддверии нового учебного года столичные школы и детские сады проходят проверку готовности. И безопасность – превыше всего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание правоохранители уделяют наличию пропускного режима в учебных заведениях, видеонаблюдению и «тревожной» сигнализации. А в первые учебные дни сотрудники милиции посетят родительские собрания и педсоветы. Они расскажут о том, как уберечь детей от вовлечения в преступную деятельность, а также о признаках, указывающих на участие ребенка в незаконном обороте наркотиков и сексуальном насилии.

Профилактическую работу проводят и сотрудники Госавтоинспекции. На их контроле – участки дорог и проездов вблизи учреждений образования, нерегулируемые пешеходные переходы и остановки общественного транспорта.