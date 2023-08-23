ГПК РБ: Литва не справляется с нагрузкой после закрытия двух погранпереходов

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь сообщает, что после закрытия Литвой двух пунктов пропуска нагрузка увеличилась на оставшиеся, что ухудшает скорость оформления легковых автомобилей и большегрузов.

Пограничные пункты пропуска Шумскас (Лоша) и Твярячюс (Видзы) были закрыты 18 августа литовской стороной, после чего сотрудники закрытых погранпереходов были переведены на погранпункт Мядининкай.

Вместе с тем, несмотря на то, что количество сотрудников на пункте пропуска Мядининкай (Каменный Лог) увеличилось, по состоянию на утро 23 августа, именно на этом пункте наибольшая загруженность: Литва оформляет не более 24% грузовых и 58% легковых автомобилей от нормы. Также очереди при оформлении грузовых автомобилей наблюдаются на пунктах пропуска Райгардас, Лаворишкес, Шальчининкай, где прошли через границу 52% авто от нормы.