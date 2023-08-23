Ребёнок должен быть психологически настроен. Как подготовить первоклашку к школе?

Отсчет пошел. До нового учебного года считаные дни, а значит пора не только отутюжить школьную форму, но и психологически настроиться на новый этап жизни.

Мальвина Концумер:

Время незаметно пролетело, и уже в следующем году я буду мамой первоклассника. Естественно, есть немножко волнение, потому что это будет что-то новое, неведомое как для меня, так и для ребенка. Я особо не волнуюсь, потому что уже начиная со старшей группы в садике начинаются занятия подготовительные к школе. Также в школе по субботам есть занятия. Не нужно все перекладывать на плечи учителей, надо заниматься и дома с ребенком, уделять ему внимание, время, тогда все будет хорошо.

Я хочу пойти в школу, потому что там будет много умного и интересного. Там будут новые друзья. Я не боюсь идти в школу. Начало школьной жизни – важный этап для каждого ребенка. Все с нетерпением выбирают школьную форму, покупают принадлежности. Но как понять, что ребенок психологически готов?

Мария Бунчикова, психолог:

Под психологической готовностью к обучению ребенка является достаточный и необходимый уровень его психологического развития для того, чтобы обучаться и быть в коллективе среди сверстников. На интеллектуальном уровне обычно выделяют такие общие знания об окружающем мире, готовность к новой информации, к новому опыту, умение использовать свой прошлый опыт обучения, умение создавать контакт с другими людьми и, конечно, использовать силу воли в преодолении каких-то сложных ситуаций, а также усидчивость.

На психологическую готовность ребенка очень сильно влияет отношение взрослых. Зачастую они переживают больше, чем сам малыш. Поэтому важно не нервничать. Правильный настрой родителя – гарантия хорошей адаптации ребенка. Мария Бунчикова:

Для того чтобы правильно настроить ребенка к школе, достаточно рассказывать позитивные ситуации из школьной жизни своей. О том, каких друзей находили, какие любили предметы, также можно рассказывать и о сложностях, то есть как родители сами преодолевали эти сложности: на основе силы воли, развития своих личных качеств, которые им сейчас помогают во взрослой жизни. И, конечно, дать понять ребенку, что взрослые всегда на его стороне, даже когда он не прав.