Ребёнок должен быть психологически настроен. Как подготовить первоклашку к школе?

Отсчет пошел. До нового учебного года считаные дни, а значит пора не только отутюжить школьную форму, но и психологически настроиться на новый этап жизни.
Отсчет пошел. До нового учебного года считаные дни, а значит пора не только отутюжить школьную форму, но и психологически настроиться на новый этап жизни.
Мальвина Концумер:
Время незаметно пролетело, и уже в следующем году я буду мамой первоклассника. Естественно, есть немножко волнение, потому что это будет что-то новое, неведомое как для меня, так и для ребенка. Я особо не волнуюсь, потому что уже начиная со старшей группы в садике начинаются занятия подготовительные к школе. Также в школе по субботам есть занятия. Не нужно все перекладывать на плечи учителей, надо заниматься и дома с ребенком, уделять ему внимание, время, тогда все будет хорошо.
Я хочу пойти в школу, потому что там будет много умного и интересного. Там будут новые друзья. Я не боюсь идти в школу.
Начало школьной жизни – важный этап для каждого ребенка. Все с нетерпением выбирают школьную форму, покупают принадлежности. Но как понять, что ребенок психологически готов?
Мария Бунчикова, психолог:
Под психологической готовностью к обучению ребенка является достаточный и необходимый уровень его психологического развития для того, чтобы обучаться и быть в коллективе среди сверстников. На интеллектуальном уровне обычно выделяют такие общие знания об окружающем мире, готовность к новой информации, к новому опыту, умение использовать свой прошлый опыт обучения, умение создавать контакт с другими людьми и, конечно, использовать силу воли в преодолении каких-то сложных ситуаций, а также усидчивость.
На психологическую готовность ребенка очень сильно влияет отношение взрослых. Зачастую они переживают больше, чем сам малыш. Поэтому важно не нервничать. Правильный настрой родителя – гарантия хорошей адаптации ребенка.
Мария Бунчикова:
Для того чтобы правильно настроить ребенка к школе, достаточно рассказывать позитивные ситуации из школьной жизни своей. О том, каких друзей находили, какие любили предметы, также можно рассказывать и о сложностях, то есть как родители сами преодолевали эти сложности: на основе силы воли, развития своих личных качеств, которые им сейчас помогают во взрослой жизни. И, конечно, дать понять ребенку, что взрослые всегда на его стороне, даже когда он не прав.
Эрика Лаврецкая, корреспондент:
Совсем скоро прозвенит школьный звонок. В этом году за парты сядут более 23 тысяч первоклассников. Пожелаем будущим школьникам усидчивости и искреннего стремления познавать все новое.