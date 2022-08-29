Семейная пара из Жодино сделала возле подъезда настоящий сад с цветами и украшениями

Новости Беларуси. Ботанический сад прямо под окнами. В Жодино на улице Советской возле 53-го дома Анатолий и Нина Козел разбили настоящий райский уголок, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Семейная пара благоустраивает свой двор вот уже несколько десятков лет. В городских условиях выращивают различные сорта цветов и украшают клумбы декоративными изделиями. С супругами познакомилась и наш корреспондент Анна Куртасова.

Анна Куртасова, корреспондент:

Семья Козел живет в Жодино на улице Советской. Супруги Нина Герасимовна и Анатолий Анатольевич всегда поддерживают порядок возле дома. Своими руками создали настоящую цветочную галерею. За растениями ухаживают более 30 лет.

Нашу съемочную группу Нина Герасимовна встречает прямо у подъезда. На этот раз без супруга – он на работе. Сама хозяйка родом из Бобруйска. А после замужества переехала сюда – в Жодино. Как только заселились, семья начала создавать уют под своими окнами. Возле подъезда разбили целый дендрарий.

Нина Козел:

Сюда переехали, бурьян был. Захотелось сделать красиво, чтобы уютно было. Мы разработали весь бурьян, траву. И каждый год посаживали цветы. Рядом дом для многодетных, с мамами приходят, фотографируются.