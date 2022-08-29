Осенью в Минске собираются посадить 20 тысяч деревьев и 150 тысяч кустарников

Новости Беларуси. Концепция озеленения Минска остается на контроле у председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Многолетние цветники, ландшафтные композиции и лабиринты – Минск меняется на глазах.

За год в столице высажено 29 тысяч деревьев и 180 тысяч кустарников. В октябре озеленение города продолжится. Аллеи заложат в парках, скверах и на территории вдоль оживленных магистралей. Осенью в столице высадят еще более 20 тысяч деревьев и 150 тысяч кустарников. Особый акцент на зеленое оформление МКАД.

Александр Ермолович, генеральный директор УП «Минскзеленстрой»:

Уделено особое внимание зеленым территориям вдоль кольцевой автомобильной дороги. Там появится 75 тысяч кустарников и порядка 10 тысяч деревьев. В основном это хвойные – ель колючая, ель обыкновенная, которые хорошо себя зарекомендовали по устойчивости к солевым реагентам. Вообще, зеленые насаждения – это, можно сказать, легкие современного мегаполиса. И в городской среде они создают комфорт для жизни.