«Немного не дотягиваем». Александр Субботин рассказал о положении дел в Витебской области
Новости Беларуси. Доклад губернатора Витебской области открыл рабочую неделю Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С темы уборочной и начался разговор в кабинете у главы государства. Аграриям Витебской области осталось обработать порядка 10 % площадей. Многие хозяйства уже завершили жатву. Но чтобы все справились с задачей максимально быстро, необходимую технику направляют в отстающие предприятия.
Шла речь на встрече и о предстоящей посевной. Глава государства отметил, что поля необходимо оперативно убрать и подготовить к сельхозработам.
Лукашенко – губернатору Витебской области: мы зациклились на этих зерновых, 11 миллионах. Но вопрос: надо ли? Подробнее здесь.
Поинтересовался Александр Лукашенко и в целом делами в области. В частности, работой интеграционных структур. К слову, к этому направлению вопросы и нарекания звучали не раз. Но так или иначе, это перспективный проект, который необходимо развивать на должном уровне. В результате каков эффект от работы структур? Журналисты поинтересовались лично у Александра Субботина. Губернатор без прикрас рассказал, как обстоят дела на самом деле.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
Вы знаете, вопрос не очень простой. Эффект, конечно же, чувствуется, потому что удалось сохранить и чуть-чуть прибавить. Но тут же хотелось бы в качестве критики сказать, что немножко не дотянули до тех показателей, которые сами себе планировали. Вроде пошла и выручка расти, и прибыль какая-то появилась, и рентабельность повышается, но все равно немного не дотягиваем. Поэтому разговор крутился вокруг того, как дальше эволюционировать этим структурам, куда дальше идти, нужно ли их соединять либо разъединять, разъединять ли молочное и мясное направления. Поэтому был достаточно глубокий и полный разговор.