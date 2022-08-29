«Немного не дотягиваем». Александр Субботин рассказал о положении дел в Витебской области

Новости Беларуси. Доклад губернатора Витебской области открыл рабочую неделю Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С темы уборочной и начался разговор в кабинете у главы государства. Аграриям Витебской области осталось обработать порядка 10 % площадей. Многие хозяйства уже завершили жатву. Но чтобы все справились с задачей максимально быстро, необходимую технику направляют в отстающие предприятия.

Шла речь на встрече и о предстоящей посевной. Глава государства отметил, что поля необходимо оперативно убрать и подготовить к сельхозработам.

Лукашенко – губернатору Витебской области: мы зациклились на этих зерновых, 11 миллионах. Но вопрос: надо ли? Подробнее здесь.

Поинтересовался Александр Лукашенко и в целом делами в области. В частности, работой интеграционных структур. К слову, к этому направлению вопросы и нарекания звучали не раз. Но так или иначе, это перспективный проект, который необходимо развивать на должном уровне. В результате каков эффект от работы структур? Журналисты поинтересовались лично у Александра Субботина. Губернатор без прикрас рассказал, как обстоят дела на самом деле.