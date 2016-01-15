«Сельская газета» отмечает 95-летний юбилей

Новости Беларуси. «Сельская газета» отмечает юбилей. 95 лет исполнилось со дня выхода первого номера издания. Особой популярностью оно пользуется в глубинке, ведь это настоящее пособие для аграриев. На страницах можно узнать о новейших технологиях и методах, разработках ученых и советах опытных специалистов.

С юбилеем коллектив «Сельской газеты» поздравил президент. Александр Лукашенко выразил уверенность, что редакция и в дальнейшем будет рассказывать о жизни разных регионов страны, активно отстаивать интересы людей, работающих на земле.

1921 год. Белорусское сельское хозяйство еще не оправилось после Первой мировой войны – тогда на селе работать было некому, да и нечем: семян не хватало, инвентарь попросту отсутствовал. В таких условиях и появилась газета о и для людей, которые добывали хлеб.

Категорично и без прикрас: «Сельское хозяйство страны нужно спасать». Именно с этого начинался первый номер тогда еще «Белорусской деревни».

Сельская газета стала настоящим пособием для аграриев. Кстати, подписчикам, а тираж доходил и до 170 тысяч экземпляров, приходилось мириться с неоднократным ребрендингом издания: за 95 лет название менялось 7 раз.

Сергей Михович, главный редактор «Сельской газеты»:

В прошлом осталась старая патриархальная деревня, начиная с 1921 года, с первого выхода газеты. Сейчас у нас современные комплексы, агрогородки. Мы просто отражаем то, что происходит.

В свое время «Сельчаночка», как ее ласково называют журналисты, стала одним из первых изданий в Союзе, которое стало работать по принципу обратной связи. Писем получали по сотне в день – в каждом видели повод для хорошего материала.

Любовь Капустина, заведующий отделом писем и массовой работы «Сельской газеты» (1986-2005 гг.):

За каждой мелочью, за каждой весточкой стоит человек, его судьба, его будущее. Мы это знали, понимали, и поэтому очень внимательно к этому относились.

Сейчас главную крестьянскую газету создают около 30 человек, читают больше 22 тысяч белорусов. А на полосы попадают сотни тысяч тех, кто добывает хлеб.

Владимир Суббот, журналист «Сельской газеты»:

Гэта людзі беларускай вёскі, гэта тыя, хто нас корміць: гэта даяркі, механізатары, аграномы. Гэта людзі культуры: загадчыкі бібліатэк, гэта людзі творчыя.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Газета должна быть острая, аналитичная. Это на самом деле так. Но она должна быть в том числе и площадкой для информирования людей, обычных граждан, которых стало сегодня гораздо больше городских жителей, о том, что такое село, какие проблемы, какие вопросы существуют.

А вот самое благодарное в работе – подписчики. Самый преданный старше самой газеты на пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.