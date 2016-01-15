Белорусам рассылают СМС с просьбой убрать снег во дворах

Новости Беларуси. Белорусы постепенно приходят в себя после «Даниэллы», и по всей стране продолжается активная уборка снега. Работы ведутся практически беспрерывно не только в городах, но и в сельской местности: расчищаются автомобильные дороги, остановки, тротуары, пешеходные дорожки.

Особое внимание по-прежнему территориям в спальных районах и во дворах.

Только в Минске задействовано несколько сотен единиц техники и десятки тысяч людей. Вместе с коммунальщиками бок о бок трудятся и местные жители. За лопаты взялись все - школьники, студенты, работники предприятий и организаций, волонтеры, освобождают от снежного плена свои машины автомобилисты.

Между тем многие жители разных регионов Беларуси получили на телефон

СМС-сообщения от МЧС и местных властей с просьбой помочь с уборкой снега во дворах и возле машин.

Инициатива принадлежит спасателям, и к ней присоединились все мобильные операторы страны.