Почти 5,5 тысяч грузовиков снега собрали минчане за три последних дня

Новости Беларуси. Снег объединил минчан. На третий день борьбы с последствиями циклона «Даниэлла» еще больше жителей города вышли на улицы с лопатами. Движение авто в городе восстанавливается. На дорогах практически не осталось признаков сильного снегопада. Постепенно, в том числе благодаря усилиям жителей города и коммунальных служб, исчезают сугробы во дворах. Сильных снегопадов синоптики не прогнозируют, а коммунальщики предупреждают: снег на голову все-таки может упасть.

В эти дни стоит опасаться не столько снега на земле, сколько наледи над головой. В Минске более 300 кровель уже очистили от снега и сосулек.

Чтобы снежные лавины с почти 900 крыш домов не сошли на голову прохожим, профи в своем деле сходу взялись за работу. Для уборки на высоте пригласили более 300 коммунальщиков и даже 24 профессиональных альпиниста. Границы опасных зон своевременно охватили защитными лентами. Почти как в «Джентльменах удачи».

Представители городской власти, депутатский корпус, активисты общественных организаций и просто неравнодушные не собираются сдаваться перипетиям погоды. Работники предприятий сегодня также ловко приводили в порядок подъездные пути.

Александр Данченко, заместитель генерального директора производства по выпуску лекарственных средств:

У нас в уборке снега участвуют все трудящиеся, люди, где есть возможность, идут с производства. Люди каждый день выходят с лопатами, причем выходят жены, дети. Буквально вчера я наблюдал, как до 10-11 вечера в моем дворе чистили снег.

Маленький Захар впервые видит такое число больших машин в своем дворе. С игрушечной лопаткой мальчик готов помочь взрослым. Как Маленький принц: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу приведи в порядок свою планету».

Пример взрослых вдохновляет детей. Они теперь строят замки не из песка – из снега.

Наталья Климович, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В наших интересах, чтобы было аккуратно, чисто, доступно. И автомобиль заехал, и самим дорожка почищена. За часов 6-7, в зависимости от количества работников, можно привести в порядок двор. Это реально.

Реально за три дня минчане собрали почти 5,5 тысяч грузовиков снега. Хватило бы еще на три белорусские зимы. Щедрые дары небесной канцелярии радушно принимают 17 временных складов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.