Секреты лучших школьников Беларуси. СТВ покажет путешествие «Поезда Памяти» изнутри

Новости Беларуси. Лучшие школьники со всей страны готовятся к старту увлекательного путешествия по истории Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Средством передвижения станет уникальный «Поезд Памяти» – совместный патриотический проект Беларуси и России.

Съемочная группа СТВ единственная из белорусских каналов получила эксклюзивные права на показ путешествия изнутри «Поезда Памяти». Ежедневно в вечерних новостях наш корреспондент Кристина Протосовицкая будет вести дневники поездки.