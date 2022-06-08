Секреты лучших школьников Беларуси. СТВ покажет путешествие «Поезда Памяти» изнутри

Новости Беларуси. Лучшие школьники со всей страны готовятся к старту увлекательного путешествия по истории Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Средством передвижения станет уникальный «Поезд Памяти» – совместный патриотический проект Беларуси и России.
Съемочная группа СТВ единственная из белорусских каналов получила эксклюзивные права на показ путешествия изнутри «Поезда Памяти». Ежедневно в вечерних новостях наш корреспондент Кристина Протосовицкая будет вести дневники поездки.
Кристина Протосовицкая, корреспондент СТВ:
22 июня, Брест. Мы стартуем вместе с «Поездом Памяти». Наша съемочная группа станет ушами и глазами всех зрителей СТВ. 15 дней 24/7 мы будем находиться внутри, чтобы рассказать обо всем, что происходит. О чем говорят, о чем сплетничают и секретничают лучшие школьники Беларуси, вы узнаете обо всем первыми. Трэвел-блог СТВ ежедневно в эфире нашего телеканала. Мы позаботимся о том, чтобы вы ничего не пропустили.
Средства коммуникации, душ, ресторан. Как будет устроен быт детей в «Поезде Памяти»? Рассказал Виктор Лискович.