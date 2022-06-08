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Средства коммуникации, душ, ресторан. Как будет устроен быт детей в «Поезде Памяти»? Рассказал Виктор Лискович

08 июня 2022 19:25
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Новости Беларуси. Лучшие школьники со всей страны готовятся к старту увлекательного путешествия по истории Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Средством передвижения станет уникальный «Поезд Памяти» – совместный патриотический проект Беларуси и России.  

Гродно, Витебск, Могилев, Москва, Ржев, Нижний Новгород и еще восемь остановок. От романтики под стук колес до насыщенной программы в каждом городе. Посещение памятных мест времен Великой Отечественной войны, реконструкции боев, культурные и просветительские мероприятия. Уникальный проект – совместная инициатива руководителей верхних палат парламента Беларуси и России.  

Средства коммуникации, душ, ресторан. Как будет устроен быт детей в «Поезде Памяти»? Рассказал Виктор Лискович-1

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Поезд состоит не только из спальных мест, предусмотрены вагоны-рестораны для питания детей, предусмотрен в поезде душ, где ежедневно дети будут принимать душ. И, конечно, же, средства коммуникации, чтобы они могли общаться со своими сверстниками, передавать фотографии, какие-то видеосюжеты сразу в социальных сетях, чтобы смогли поделиться своими впечатлениями. Организовано медицинское обеспечение, безопасность детей предусмотрена.  

Секреты лучших школьников Беларуси. СТВ покажет путешествие «Поезда Памяти» изнутри.  

# Великая Отечественная война # общество # Галина Буро # Виктор Лискович # Фотофакт

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