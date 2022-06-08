Средства коммуникации, душ, ресторан. Как будет устроен быт детей в «Поезде Памяти»? Рассказал Виктор Лискович

Новости Беларуси. Лучшие школьники со всей страны готовятся к старту увлекательного путешествия по истории Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Средством передвижения станет уникальный «Поезд Памяти» – совместный патриотический проект Беларуси и России.

Гродно, Витебск, Могилев, Москва, Ржев, Нижний Новгород и еще восемь остановок. От романтики под стук колес до насыщенной программы в каждом городе. Посещение памятных мест времен Великой Отечественной войны, реконструкции боев, культурные и просветительские мероприятия. Уникальный проект – совместная инициатива руководителей верхних палат парламента Беларуси и России.