«Секрет нашей долгой супружеской жизни – любовь». Пара из Минска отметила золотую свадьбу

Новости Беларуси. Полвека в согласии и любви. Золотую свадьбу в ЗАГСе Заводского района торжественно отметили супруги Полищук, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сегодня, как и 50 лет назад, они вновь говорят о своих искренних теплых чувствах друг к другу. Поддержать их пришла семья: двое сыновей, шесть внуков и один правнук. Поздравили пару со знаковой датой и представители районного отделения «Белой Руси».

Антонина Полищук:

Секрет нашей долгой супружеской жизни – любовь, до сих пор она жива. Взаимопонимание тоже очень много что значит. Вовремя остановиться, вовремя уступить друг другу. Конечно, это больше со стороны женщины идет.

Светлана Леоненко, председатель Заводской районной организации РОО «Белая Русь»:

Семья – самое главное у человека, это и поддержка, и смирение, и терпение. Наша Заводская районная организация впервые принимает участие в таком праздничном поздравлении. Но вообще в городе у нас это традиция. Все районы стараются прийти и поздравить не только золотых, но и серебряных юбиляров. Такие мероприятия проводят в ЗАГСах регулярно, чаще всего отмечают 50 и 25 лет совместной жизни.