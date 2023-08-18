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«Секрет нашей долгой супружеской жизни – любовь». Пара из Минска отметила золотую свадьбу

18 августа 2023 18:06
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Новости Беларуси. Полвека в согласии и любви. Золотую свадьбу в ЗАГСе Заводского района торжественно отметили супруги Полищук, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Секрет нашей долгой супружеской жизни – любовь». Пара из Минска отметила золотую свадьбу-1

Сегодня, как и 50 лет назад, они вновь говорят о своих искренних теплых чувствах друг к другу. Поддержать их пришла семья: двое сыновей, шесть внуков и один правнук. Поздравили пару со знаковой датой и представители районного отделения «Белой Руси».

«Секрет нашей долгой супружеской жизни – любовь». Пара из Минска отметила золотую свадьбу-4

Антонина Полищук:
Секрет нашей долгой супружеской жизни – любовь, до сих пор она жива. Взаимопонимание тоже очень много что значит. Вовремя остановиться, вовремя уступить друг другу. Конечно, это больше со стороны женщины идет.

«Секрет нашей долгой супружеской жизни – любовь». Пара из Минска отметила золотую свадьбу-7

Светлана Леоненко, председатель Заводской районной организации РОО «Белая Русь»:
Семья самое главное у человека, это и поддержка, и смирение, и терпение. Наша Заводская районная организация впервые принимает участие в таком праздничном поздравлении. Но вообще в городе у нас это традиция. Все районы стараются прийти и поздравить не только золотых, но и серебряных юбиляров.

Такие мероприятия проводят в ЗАГСах регулярно, чаще всего отмечают 50 и 25 лет совместной жизни.

«Секрет нашей долгой супружеской жизни – любовь». Пара из Минска отметила золотую свадьбу-10

Наталья Калинина, начальник отдела ЗАГС администрации Заводского района:
Обращаются, как правило, дети или даже внуки, чтобы сделать сюрприз своим родителям, чтобы был хороший повод собраться всей семьей и отпраздновать это прекрасное событие, которое останется в памяти у каждого.

Следующую пару здесь ждут в ноябре. Это супруги, которые в браке уже 60 лет.

# Юбилеи # общество # Наталья Калинина # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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