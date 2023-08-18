Все школы Минской области определились с отличительным элементом формы
Новости Беларуси. Все школы центрального региона определились с отличительным элементом формы. Галстуки, значки, жилетки – вариантов немало. А некоторые учреждения образования и вовсе решили выбрать целые комплекты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
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Полина Рыбаченко учится в Борисовской средней школе № 16. Ее альма-матер, как и все учреждения Минщины, уже определила свой единый стиль школьной формы. И это не просто рубашка определенного цвета или отдельный отличительный элемент, а целый комплект. Ученикам нравится, говорят, стильно и удобно. Чувствуют себя командой.
Полины Рыбаченко, ученица средней школы № 16 имени И.В. Борисюка:
Наша школьная форма синего цвета. Мы выбрали именно этот цвет, потому что он благородный, спокойный и умиротворяющий. Школьная форма – это сплочение коллектива и гордость за свою школу, которую мы очень любим. Она очень удобная, можем надеть и юбку, и брюки.
Подробности в видео.