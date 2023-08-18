Все школы Минской области определились с отличительным элементом формы

Новости Беларуси. Все школы центрального региона определились с отличительным элементом формы. Галстуки, значки, жилетки – вариантов немало. А некоторые учреждения образования и вовсе решили выбрать целые комплекты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Как школьники относятся к модным нововведениям, узнавала Влада Родовская.

Полина Рыбаченко учится в Борисовской средней школе № 16. Ее альма-матер, как и все учреждения Минщины, уже определила свой единый стиль школьной формы. И это не просто рубашка определенного цвета или отдельный отличительный элемент, а целый комплект. Ученикам нравится, говорят, стильно и удобно. Чувствуют себя командой.