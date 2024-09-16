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Секции, гала-концерты, мастер-классы – чем запомнился фестиваль «Молодёжь – за Союзное государство»?

16 сентября 2024 17:20
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Фестиваль «Молодежь – за Союзное государство» в 17 раз прошел в Смоленске. Общее количество участников, включая зрителей, спикеров и гостей достигло 15 тысяч человек. Беларусь на фестивале представили порядка 150 талантливых ребят, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

 О новшествах в программе, эмоциях участников и путешествии белорусской делегации расскажет Виктория Маркевич.

Секции, гала-концерты, мастер-классы – чем запомнился фестиваль «Молодёжь – за Союзное государство»?-2

В 2024 году фестиваль приурочили к 25-й годовщине Союзного государства. Молодежь Беларуси и России, как никто другой, знает о важности сохранения мира и укрепления связей. И несколько сотен километров не являются преградой для встречи и дружбы.

 

Секции, гала-концерты, мастер-классы – чем запомнился фестиваль «Молодёжь – за Союзное государство»?-4

Андрей Цуба, участник фестиваля «Молодежь – за Союзное государство»:
В целом настроение шикарное и эмоции непередаваемые. Уже хочется поскорее окунуться в конкурс, поучаствовать и подарить людям свое творчество. 

«На старте новых идей» – под таким девизом Смоленск собрал порядка 400 самых талантливых ребят из Беларуси и России. Нашу страну на фестивале представили более 150 человек – это студенческая молодежь, юные историки, вокалисты, танцоры.

Секции, гала-концерты, мастер-классы – чем запомнился фестиваль «Молодёжь – за Союзное государство»?-6

Алина Кузнецова, участница шоу-балета «Сенсация»:
На завтрашний конкурсный день мы приготовили классный и зажигательный номер. Очень надеемся, что завтра займем какое-либо место, но лучше всего, чтобы победила дружба.

В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, упор в программе фестиваля сделали на историческую составляющую. Впервые в Смоленске прошел форум молодых историков.


 

Секции, гала-концерты, мастер-классы – чем запомнился фестиваль «Молодёжь – за Союзное государство»?-8

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства России:
Крайне важно, что такие форумы, на которых собрались молодые ученые из наших стран, – это площадка, где вырабатываются реальные инструменты противодействия вот этой информационной агрессии.

Подробности в видео.

# Конкурс # Фестиваль # Союзное государство # Дмитрий Чернышенко

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