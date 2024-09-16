Секции, гала-концерты, мастер-классы – чем запомнился фестиваль «Молодёжь – за Союзное государство»?

О новшествах в программе, эмоциях участников и путешествии белорусской делегации расскажет Виктория Маркевич.

Фестиваль «Молодежь – за Союзное государство» в 17 раз прошел в Смоленске. Общее количество участников, включая зрителей, спикеров и гостей достигло 15 тысяч человек. Беларусь на фестивале представили порядка 150 талантливых ребят, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В 2024 году фестиваль приурочили к 25-й годовщине Союзного государства. Молодежь Беларуси и России, как никто другой, знает о важности сохранения мира и укрепления связей. И несколько сотен километров не являются преградой для встречи и дружбы.

Андрей Цуба, участник фестиваля «Молодежь – за Союзное государство»:

В целом настроение шикарное и эмоции непередаваемые. Уже хочется поскорее окунуться в конкурс, поучаствовать и подарить людям свое творчество.

«На старте новых идей» – под таким девизом Смоленск собрал порядка 400 самых талантливых ребят из Беларуси и России. Нашу страну на фестивале представили более 150 человек – это студенческая молодежь, юные историки, вокалисты, танцоры.