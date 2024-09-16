В Минске впервые состоялась IT-конференция «Импульс Т1»

В Минске состоялась технологическая конференция «Импульс Т1», которая объединила IT-специалистов и представителей инженерного сообщества из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие стало площадкой для обмена опытом и новаторскими идеями. Участники посетили лекции экспертов и популяризаторов науки, разобрали IT-кейсы и обсудили острые проблемы индустрии. Многие представили собственные исследования, проекты и идеи. Ежегодная конференция «Импульс Т1» – одно из самых значимых мероприятий в сфере технологий и инноваций. В нашей стране она проводится впервые. Организаторы уверены, мероприятие поспособствует формированию долгосрочного партнерства с представителями IT-сообщества Беларуси. В рамках конференции прошло соревнование по спортивному программированию, где желающие продемонстрировали свои в навыки в решении различных задач. Победители получили памятные подарки и возможность стажировки в компании.