В Минске впервые состоялась IT-конференция «Импульс Т1»

В Минске состоялась технологическая конференция «Импульс Т1», которая объединила IT-специалистов и представителей инженерного сообщества из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мероприятие стало площадкой для обмена опытом и новаторскими идеями. Участники посетили лекции экспертов и популяризаторов науки, разобрали IT-кейсы и обсудили острые проблемы индустрии. Многие представили собственные исследования, проекты и идеи. Ежегодная конференция «Импульс Т1» – одно из самых значимых мероприятий в сфере технологий и инноваций. В нашей стране она проводится впервые. Организаторы уверены, мероприятие поспособствует формированию долгосрочного партнерства с представителями IT-сообщества Беларуси. В рамках конференции прошло соревнование по спортивному программированию, где желающие продемонстрировали свои в навыки в решении различных задач. Победители получили памятные подарки и возможность стажировки в компании.
Я еще со школы интересовался спортивным программированием. Сейчас поступил в БГУИР. И преподаватель предложил поучаствовать в данном мероприятии. Мне было интересно порешать также задачи и получить за них какие-то призы.
Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора по персоналу Холдинга Т1:
Нужны ребята с прекрасным образованием, с умением быстро подстраиваться и видеть, какие есть тренды, пытаться обогнать их. Здесь будет больше спрос на ребят творческих, которые смогут видеть картину целиком. Это и про системное мышление. Инициативу никто не отменял, всегда будут востребованы ребята с горящими глазами.
Компания Т1 является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий, одним из лидеров российского IT-рынка. Свою историю холдинг начинает с 1992 года. Сегодня в него входит семь компаний, реализующих сотни проектов в разных областях, в числе которых разработка программного обеспечения, информационная безопасность, роботизация бизнес-процессов.