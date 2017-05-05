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Помощь и поддержка во всем. Забота о ветеранах остается приоритетным направлением в Беларуси

05 мая 2017 13:38
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Новости Беларуси. Внедрение современных методик и закупка медицинского оборудования для поддержания и укрепления здоровья ветеранов Великой Отечественной. Забота о фронтовиках остается приоритетным направлением в Беларуси. Среди мер социальной защиты также льготы на проезд в транспорте и оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатные медпрепараты. Оказывается необходимая помощь в ремонте квартир и домов.

Тех, кто воевал за мирное небо, с каждым годом все меньше. И внимание со стороны государства к ним – то немногое, что сегодня можно сделать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бронислав Карпенко, председатель Ветеранской организации Ленинского района Минска:
Привлекаем на различные мероприятия, например, бесплатные концерты. Благодарят люди, чувствуют, что их не забывают. Тогда и сам чувствуешь, что что-то полезное сделал.

# общество # Ветеран войны # Бронислав Карпенко

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