В Витебске вручили ключи жильцам первого социального дома, построенного с привлечением китайских инвестиций

Новости Беларуси. Ключи от собственных квартир 5 мая получили жильцы первого социального дома в Витебске, построенного с привлечением китайских инвестиций. Церемония прошла в торжественной обстановке в городской мэрии с участием посла КНР.

Обладателями квадратных метров стали горожане, которые особенно нуждались в такой поддержке государства. Это многодетные и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, дети-сироты и неработающие по болезни одинокие граждане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.