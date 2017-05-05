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В Витебске вручили ключи жильцам первого социального дома, построенного с привлечением китайских инвестиций

05 мая 2017 10:34
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Новости Беларуси. Ключи от собственных квартир 5 мая получили жильцы первого социального дома в Витебске, построенного с привлечением китайских инвестиций. Церемония прошла в торжественной обстановке в городской мэрии с участием посла КНР.

Обладателями квадратных метров стали горожане, которые особенно нуждались в такой поддержке государства. Это многодетные и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, дети-сироты и неработающие по болезни одинокие граждане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске вручили ключи жильцам первого социального дома, построенного с привлечением китайских инвестиций-1

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:
Китайский и белорусский народы очень дружественные. Китай и Беларусь – хорошие друзья и искренние партнеры. Хотя мы очень далеко географически, но все равно очень близкие.

Сотрудничество в этом направлении с зарубежными партнерами будет продолжено. В 2018 году в Витебске начнут строительство второго жилого дома с китайским капиталом.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Цуй Цимин

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