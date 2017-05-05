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КПП и списки запрещенных предметов. В праздничные дни милиция Минска будет нести службу в усиленном режиме

05 мая 2017 13:37
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Новости Беларуси. В праздничные дни для обеспечения безопасности правоохранители будут нести службу в усиленном режиме. 9 мая в местах проведения массовых мероприятий установят контрольно-пропускные пункты. У каждого будет список запрещенных предметов. Госавтоинспекция сосредоточит внимание на грубых нарушителях дорожного движения. По статистике, в эти дни вдвое увеличивается количество тех, кто позволяет себе сесть за руль в нетрезвом виде.

Присоединятся к сотрудникам милиции расчеты МЧС и бригады скорой помощи. сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КПП и списки запрещенных предметов. В праздничные дни милиция Минска будет нести службу в усиленном режиме-1

Дмитрий Курьян, начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Республики Беларусь:
Места проведения мероприятий будут взяты под особый контроль. Будет организовано проведение досмотровых мероприятий. Кроме этого, для лиц отдельной категории, прежде всего это ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды будут организованы дополнительные пункты пропуска, которые позволят им беспрепятственно попасть к месту проведения мероприятий.

Основные праздничные мероприятия в столице пройдут в районе площади Победы. Днем здесь разместят, около двух десятков пунктов пропуска, а в вечернее время их количество увеличат до 55.

# общество # Дмитрий Курьян # День Победы 2017

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