КПП и списки запрещенных предметов. В праздничные дни милиция Минска будет нести службу в усиленном режиме

Новости Беларуси. В праздничные дни для обеспечения безопасности правоохранители будут нести службу в усиленном режиме. 9 мая в местах проведения массовых мероприятий установят контрольно-пропускные пункты. У каждого будет список запрещенных предметов. Госавтоинспекция сосредоточит внимание на грубых нарушителях дорожного движения. По статистике, в эти дни вдвое увеличивается количество тех, кто позволяет себе сесть за руль в нетрезвом виде.

Присоединятся к сотрудникам милиции расчеты МЧС и бригады скорой помощи. сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.