«Сейчас сильная загруженность врачей». В посёлке Восточный построят поликлинику

В нашей стране уделяется большое внимание развитию медицины, доступности квалифицированной помощи, укреплению материально-технической базы учреждений, возведению новых объектов, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ». Но для жителей военного городка вопрос строительства поликлиники оставался открытым долгие годы.

Ирина Григорьева, жительница поселка Восточный:

Живу в данном районе около 10 лет, у меня двое детей. Проблема с поликлиникой у нас насущная. В районе одна 11-я детская поликлиника, мы сталкиваемся постоянно с проблемой того, что нехватка врачей, точнее сильная их загруженность. Как развиваются белорусские города-спутники? Ответил депутат Мингорсовета – подробности здесь.

Построить поликлинику собирались много лет назад, микрорайон активно застраивался многоэтажками. А вот с объектами социальной инфраструктуры возникали определенные сложности.