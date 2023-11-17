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«Сейчас сильная загруженность врачей». В посёлке Восточный построят поликлинику

17 ноября 2023 19:29
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В нашей стране уделяется большое внимание развитию медицины, доступности квалифицированной помощи, укреплению материально-технической базы учреждений, возведению новых объектов, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Но для жителей военного городка вопрос строительства поликлиники оставался открытым долгие годы.

«Сейчас сильная загруженность врачей». В посёлке Восточный построят поликлинику-1

Ирина Григорьева, жительница поселка Восточный:
Живу в данном районе около 10 лет, у меня двое детей. Проблема с поликлиникой у нас насущная. В районе одна 11-я детская поликлиника, мы сталкиваемся постоянно с проблемой того, что нехватка врачей, точнее сильная их загруженность.

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«Сейчас сильная загруженность врачей». В посёлке Восточный построят поликлинику-4

Построить поликлинику собирались много лет назад, микрорайон активно застраивался многоэтажками. А вот с объектами социальной инфраструктуры возникали определенные сложности.

«Сейчас сильная загруженность врачей». В посёлке Восточный построят поликлинику-7

Ангелина Валькович, корреспондент:
Для жителей поселка Восточный строительство данной поликлиники – одно из самых долгожданных событий. Сейчас учреждение находится в зачаточном состоянии. Строители завершили работы по устройству фундамента. Само здание будет 7-этажным, площадью более 13 тысяч квадратных метров. Завершить все работы планируют к концу 2026 года. Здесь будет оказываться помощь взрослому населению.

Подробности в видео.

# Строительство # общество # Ангелина Валькович # Фотофакт

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