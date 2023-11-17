Лазаревич: в Минске вдвое снизилось количество смертей на производстве

Новости Беларуси. В столице с начала года почти вдвое снизился показатель погибших на производстве, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Об этом рассказала первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич во время заседания на Минском заводе колесных тягачей. Кроме того, удалось уменьшить общий процент травматизма на всех столичных производствах. Внушительных результатов достигли благодаря профилактической работе. Только в этом году в Минске прошло три месячника безопасного труда, в рамках которых выявлено более 2 000 нарушений.

Михаил Бобко, заместитель главного инженера компании по газоснабжению:

С 2019 года наше предприятие не допускает производственного травматизма. У нас нет аварий на опасных и потенциально опасных производственных объектах. Месячники, которые по республике проводятся, у нас проводятся качественно.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы системно проводим совещания, отрабатываем вопросы по охране труда. Очень много времени уделяем общению непосредственных специалистов, которые занимаются этими вопросами, которые должны отвечать за охрану труда. Но я скажу, что человеческая жизнь – это самое дорогое, что у нас есть. И, конечно же, основная задача руководителя любого предприятия не только получать прибыль, доходность своему предприятию, но и отвечать за безопасность своих сотрудников.

К слову, положительной динамики достигли и в снижении травматизма из-за человеческого фактора.