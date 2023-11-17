Лукашенко – военным: «Нагружайте нашу промышленность!»

Развивать импортозамещение в военно-промышленном комплексе – такое поручение дал глава государства после знакомства с работой 1868-й артиллерийской базы вооружения. Сегодня с рабочей поездкой Президент побывал в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дисциплина, охрана и работа части в целом – на достойном уровне, отметил Александр Лукашенко.

К ремонту и приведению в порядок вооружения из советских запасов подходят по-белорусски постоянно. Но особенно в последние пять лет. Сейчас под прицелом отечественной «оборонки» – расширение импортозамещения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо заниматься железобетонно импортозамещением. Все, что только мы можем заказать на наших предприятиях, надо заказывать. Слишком дорогая штука – покупать все это. Поэтому многое можем делать сами.

– Министр нам сейчас задачу ставил. Мы обобщаем наши потребности в том, что нам нужно изготавливать Пархомчику, чтобы он нам определил.

– Это правильно! Нагружайте нашу промышленность! Плановое обслуживание, капитальный ремонт. Здесь занимаются разными видами. Но профиль – это артиллерия. Прицелы, радиостанции и грозные САУ – на каждую технику есть свой профессионал. Президент никогда не обойдет стороной обычных работяг.