Лукашенко – военным: «Нагружайте нашу промышленность!»
Развивать импортозамещение в военно-промышленном комплексе – такое поручение дал глава государства после знакомства с работой 1868-й артиллерийской базы вооружения. Сегодня с рабочей поездкой Президент побывал в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дисциплина, охрана и работа части в целом – на достойном уровне, отметил Александр Лукашенко.
К ремонту и приведению в порядок вооружения из советских запасов подходят по-белорусски постоянно. Но особенно в последние пять лет. Сейчас под прицелом отечественной «оборонки» – расширение импортозамещения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо заниматься железобетонно импортозамещением. Все, что только мы можем заказать на наших предприятиях, надо заказывать. Слишком дорогая штука – покупать все это. Поэтому многое можем делать сами.
– Министр нам сейчас задачу ставил. Мы обобщаем наши потребности в том, что нам нужно изготавливать Пархомчику, чтобы он нам определил.
– Это правильно! Нагружайте нашу промышленность!
Плановое обслуживание, капитальный ремонт. Здесь занимаются разными видами. Но профиль – это артиллерия. Прицелы, радиостанции и грозные САУ – на каждую технику есть свой профессионал. Президент никогда не обойдет стороной обычных работяг.
Александр Лукашенко:
Будет работать?
– Будет!
– Вот этот нормально еще двигается.
– Двигаться нормально будет, с проверки...
– Спасибо! Молодцы, что помогаете! Вот на ком держится страна. Но молодежь надо рядом держать.
– Подтягиваем. Они же нам молодежь учат!
Здесь приводят в идеальное состояние не только пушки и гаубицы, но автоматы, пулеметы, гранатометы. Стрелковое оружие и средства для ближнего боя. Интересная деталь – в основном автоматы перерождаются в женских руках. Женщины более щепетильны и усидчивы.
Александр Лукашенко:
Запасные части мы должны сами делать, если ствол не можем делать – ладно.
– А все остальное восстанавливают потом. Самое главное – ствол.
После апгрейда – старый АКМ по внешнему виду нельзя отличить от нового. Мелочей в обеспечение безопасности страны нет.
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