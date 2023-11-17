Муковозчик: люди шли на смертельный риск, спасая белорусов из Газы

Григорий Азаренок, СТВ:

Это история о том, что наше благополучие, мир, спокойная жизнь, размеренная – это все вот так вот теряется [все моментально теряется – прим. ред.]. И люди оказываются беззащитны, беспомощны. У них нет никого и ничего. И никакая бумажка, никакие знакомые, ничего тебе не поможет. Все вокруг взрывается, рушится. Не по твоей вине и не по твоему желанию.

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

И ты ничего не можешь сделать.

Григорий Азаренок:

Ты ничего не можешь сделать. И тут на помощь приходит кто? Только Родина. Только Родина! Только по личному распоряжению Президента все наши структуры – Министерство иностранных дел, Комитет госбезопасности – начинают вытаскивать, спасать. И нет другой надежды.

Андрей Муковозчик:

И все это не громко. Все это без помпы, все это без криков на всю Европу. О том, что мы там что-то готовим. Все это по делу.

Григорий Азаренок:

Не обращая внимания на кривляния, что «мы своих не достаем...»

Андрей Муковозчик:

Да. Получили распоряжение. Спокойно сделали. А я вам напомню, что в принципе, получить ракету, залп ракеты с истребителя или ракету с земли от ПВО, над теми местами – это раз плюнуть. И ты концов никогда в жизни не найдешь, кто ее запустил. И тебе никто правду не скажет и никто расследованием заниматься не будет. Люди шли на смертельный риск, вытаскивая наших людей. Это одно.

Второй момент. Те, кого они оттуда достали – просто вынутые из могилы люди. Потому что они там обречены были. Не видно вообще перспектив: ты умрешь сегодня, ты умрешь завтра или через неделю. А теперь я вам еще одну вещь скажу: сейчас сектор Газа американцами разрешено Израилю бомбить и стирать в пыль, в порошок, в ничто. А давайте вспомним, как те же американцы разрешили сами себе и европейцам стирать в то же самое город Белград и Республику Сербию. Это к вопросу о том, можно ли от этого защититься. Нет. От этого защититься нельзя, если только не грохнуть по США со всей дури. Но сделать это может только одна страна в мире, пока. Очень большая надежда на Китай.

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