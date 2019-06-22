Прямой эфир

«Сейчас самое опасное на нашем пути»: как журналисты СТВ вплавь добираются до выездной студии

22 июня 2019 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Специально ко вторым Европейским играм «Столичное телевидение» устроило настоящий заплыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы успешно финишировать в прямом эфире, до выездной студии наши съемочные группы добирались в прямом смысле вплавь. О закулисье работы на речной флотилии корреспондент Анастасия Дехтяр.

«Сейчас самое опасное на нашем пути»: как журналисты СТВ вплавь добираются до выездной студии-1

Анастасия Дехтяр, СТВ:
Сегодня движение в центре города затруднено. Через Коммунистическую, где находится наш телецентр, пролегает маршрут велогонки. Чтобы добраться до телевизионного центра, который располагается в кинотеатре «Москва» возле Дворца спорта, мы используем свою речную флотилию.

«Сейчас самое опасное на нашем пути»: как журналисты СТВ вплавь добираются до выездной студии-4

Свислочь нынче в разливе, но такие преграды телевизионщикам не помеха. Зато точно не сядем на мель, чего не скажешь о транспортных артериях – здесь можно уткнуться в пробку. Пускай журналиста ноги кормят, а вот наши телеоператоры с 30-килограммовым арсеналом в руках (и это облегченный комплект) в лабиринтах ограждений может и побегают, но оперативность явно пострадает.

«Сейчас самое опасное на нашем пути»: как журналисты СТВ вплавь добираются до выездной студии-7

Анастасия Дехтяр:
Сейчас самое опасное на нашем пути. Мы будем проплывать под мостом. Его высота минимальна, придется пригнуться.

«Сейчас самое опасное на нашем пути»: как журналисты СТВ вплавь добираются до выездной студии-10

С ветерком! Катер с алым флагом СТВ будет курсировать по водной глади несколько дней, чтобы съемочные группы без промедления доставляли зрителям самую свежую информацию.

«Сейчас самое опасное на нашем пути»: как журналисты СТВ вплавь добираются до выездной студии-13

Буквально вплыла в прямой эфир – и это событие для белорусского телевидения беспрецедентное – наш корреспондент Яна Шипко. На связь со студией в одном из дневных выпусков она вышла прямо с борта судна.

Морское TV: смотрите, как корреспонденты СТВ добираются до фан-зоны II Европейских игр

Речной путь на моторке длится порядка трех минут. Для сравнения: сегодня время пути на авто со всеми ребусами дорожных объездов занимает едва ли не в 10 раз дольше. Ну и, признаться, адреналин заряжает в работе.

«Сейчас самое опасное на нашем пути»: как журналисты СТВ вплавь добираются до выездной студии-16

Анастасия Дехтяр:
Чего не сделаешь для удачного ракурса и прямого эфира.

# Европейские игры # общество # Анастасия Дехтяр # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Очереди за фото с Лесиком выстроились у Дворца спорта: видеофакт
22 июня 2019 15:43

Очереди за фото с Лесиком выстроились у Дворца спорта: видеофакт

Анна Нетребко, Димаш Кудайберген, проекции зубров и другие фишки церемонии открытия II Европейских игр – в одном материале
22 июня 2019 15:08

Анна Нетребко, Димаш Кудайберген, проекции зубров и другие фишки церемонии открытия II Европейских игр – в одном материале

В рамках проекта «Олимпийский путь» белорусские атлеты помогут спортивным школам
22 июня 2019 15:04

В рамках проекта «Олимпийский путь» белорусские атлеты помогут спортивным школам