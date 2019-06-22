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В рамках проекта «Олимпийский путь» белорусские атлеты помогут спортивным школам

22 июня 2019 15:04
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Новости Беларуси. Белорусские медалисты II Европейских игр помогут спортивным школам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В стране продолжается уже ставший традиционным проект «Олимпийский путь». Это совместная масштабная акция Президентского спортивного клуба, Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма по поддержке детско-юношеского спорта.      

В рамках проекта «Олимпийский путь» белорусские атлеты помогут спортивным школам-1

Право выбрать учебное заведение, на счет которого будут перечислены деньги, призеры получили еще в 2012 году в дни Олимпиады в Лондоне. Продолжили традицию победители Сочи – 2014 и Пхёнчхана – 2018. За это время материальная помощь была оказана 25 спортивным школам (некоторым – не один раз) на сумму примерно в 240 тыс. долларов.    

В рамках проекта «Олимпийский путь» белорусские атлеты помогут спортивным школам-4

Для призеров II Европейских игр условия проекта несколько поменялись. Чтобы помочь будущим звездам спорта, необходимо завоевать медаль в олимпийском виде, а также установить личный рекорд или достигнуть лучшего результата в карьере. Каждый чемпион и призер сможет выбрать школу или училище, которой Президентский спортивный клуб окажет безвозмездную помощь. Сумма зависит от места на пьедестале. Чемпион юным спортсменам перечислит 15 тысяч рублей, за второе место полагается 10 тысяч, обладатель «бронзы» – 7,5 тысячи.    

# Европейские игры # общество # Фотофакт

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