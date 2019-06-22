В рамках проекта «Олимпийский путь» белорусские атлеты помогут спортивным школам

Новости Беларуси. Белорусские медалисты II Европейских игр помогут спортивным школам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране продолжается уже ставший традиционным проект «Олимпийский путь». Это совместная масштабная акция Президентского спортивного клуба, Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма по поддержке детско-юношеского спорта.

Право выбрать учебное заведение, на счет которого будут перечислены деньги, призеры получили еще в 2012 году в дни Олимпиады в Лондоне. Продолжили традицию победители Сочи – 2014 и Пхёнчхана – 2018. За это время материальная помощь была оказана 25 спортивным школам (некоторым – не один раз) на сумму примерно в 240 тыс. долларов.