Очереди за фото с Лесиком выстроились у Дворца спорта: видеофакт

Новости Беларуси. Сотни гостей и болельщиков находятся на площадке перед Дворцом спорта, где расположена самая большая фан-зона II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь слышна речь на разных иностранных языках. Кристина Федорович окунулась в международную атмосферу праздника.