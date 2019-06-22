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Очереди за фото с Лесиком выстроились у Дворца спорта: видеофакт

22 июня 2019 15:43
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Новости Беларуси. Сотни гостей и болельщиков находятся на площадке перед Дворцом спорта, где расположена самая большая фан-зона II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Здесь слышна речь на разных иностранных языках. Кристина Федорович окунулась в международную атмосферу праздника.

Очереди за фото с Лесиком выстроились у Дворца спорта: видеофакт-1

Кристина Федорович, СТВ:
Английская речь слышна тут повсюду, она заразительна. Как собственно, фотографирование с Лесиком. Тут очередь за фотографией выстроилась очень большая.

Очереди за фото с Лесиком выстроились у Дворца спорта: видеофакт-4

Так что для нас это не просто спортивный марафон, но и телевизионный. Итак, пару слов о самой фан-зоне. Программа здесь расписана без преувеличения по часам. Площадка возле «Минск-Арены» работает в танцевальном формате.

Совсем недавно свое выступление закончила кавер-группа The Apples.

Подробнее – в видеоматериале

# Европейские игры # общество # Кристина Федорович # Фотофакт

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