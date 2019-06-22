Морское TV: смотрите, как корреспонденты СТВ добираются до фан-зоны II Европейских игр

Новости Беларуси. Внимание тысяч приковано не только к спортивным аренам. В Минске работают три фан-зоны. Многолюдно сейчас на проспекте Победителей. Здесь работает съёмочная группа СТВ. Причём не только на суше, но и на воде. У СТВ появился собственный флот. В кадр вплывает наш корреспондент Яна Шипко.