Прямой эфир

Морское TV: смотрите, как корреспонденты СТВ добираются до фан-зоны II Европейских игр

22 июня 2019 12:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Внимание тысяч приковано не только к спортивным аренам. В Минске работают три фан-зоны. Многолюдно сейчас на проспекте Победителей. Здесь работает съёмочная группа СТВ. Причём не только на суше, но и на воде. У СТВ появился собственный флот. В кадр вплывает наш корреспондент Яна Шипко.   

Морское TV: смотрите, как корреспонденты СТВ добираются до фан-зоны II Европейских игр-1

Яна Шипко, СТВ:   
В прямой эфир мы спешим водным путем. Сегодня под флагом СТВ начали ходить специальные катера, которые доставляют наших коллег из телецентра на Коммунистической до Дворца спорта. Прежде чем окунуться в атмосферу фан-зоны, за 3 минуты журналистам приходится проделать такой водный путь.   

Морское TV: смотрите, как корреспонденты СТВ добираются до фан-зоны II Европейских игр-4

Пока мы причаливаем, готовимся рассказать, что сейчас происходит на фан-зоне у Дворца спорта.

Подробнее – в видеоматериале

# Европейские игры # общество # Яна Шипко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Интернациональная команда реконструкторов воссоздала оборону Брестской крепости
22 июня 2019 10:40

Интернациональная команда реконструкторов воссоздала оборону Брестской крепости

В День Великобритании в Минске Лисёнок Лесик вышел в прямой эфир с корреспондентом СТВ
22 июня 2019 10:03

В День Великобритании в Минске Лисёнок Лесик вышел в прямой эфир с корреспондентом СТВ

«Здесь ковалась Победа, на первых рубежах». Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны
22 июня 2019 08:01

«Здесь ковалась Победа, на первых рубежах». Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны