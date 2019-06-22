Морское TV: смотрите, как корреспонденты СТВ добираются до фан-зоны II Европейских игр
Новости Беларуси. Внимание тысяч приковано не только к спортивным аренам. В Минске работают три фан-зоны. Многолюдно сейчас на проспекте Победителей. Здесь работает съёмочная группа СТВ. Причём не только на суше, но и на воде. У СТВ появился собственный флот. В кадр вплывает наш корреспондент Яна Шипко.
Яна Шипко, СТВ:
В прямой эфир мы спешим водным путем. Сегодня под флагом СТВ начали ходить специальные катера, которые доставляют наших коллег из телецентра на Коммунистической до Дворца спорта. Прежде чем окунуться в атмосферу фан-зоны, за 3 минуты журналистам приходится проделать такой водный путь.
Пока мы причаливаем, готовимся рассказать, что сейчас происходит на фан-зоне у Дворца спорта.
Подробнее – в видеоматериале.