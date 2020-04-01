«Работаем круглые сутки». Куда звонить, чтобы оставить заявку на доставку продуктов и рецептов?

Гость в студии программы «Большой город» – председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Узнать телефоны, по которым можно дозвониться или выразить свое пожелание на доставку продуктов, лекарств или рецептов можно по телефонам территориальных центров, которые размещены на сайтах и территориальных центров, и на сайте комитета по труду и занятости. Кроме того, к этой работе мы подключили «горящую линию» Минского городского центра социального обслуживания семей и детей, которые работают в режиме 7/24.

То есть мы работаем круглые сутки, и готовы принять звонки. Мы сегодня проводим работу по доставке продуктов питания и оказания первой необходимой помощи категории граждан, которые относятся к одиноким. А их у нас на территории города проживает чуть больше 19 тысяч. Кроме этого, в этот список вошли инвалиды первой и второй группы, которые еще не достигли общеустановленного пенсионного возраста. Работники территориальных центров, волонтеры сегодня обзванивают список, в котором у нас практически 22 тысячи жителей.