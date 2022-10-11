Польские силовики попытались вытолкать семерых беженцев на белорусскую территорию

Польша не прекращает попытки вытеснения беженцев. Очередной случай зафиксирован в Гродненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщает Госпогранкомитет, польские военнослужащие на грузовом автомобиле доставили семерых беженцев к заграждению, установленному на границе с Беларусью. Затем попытались вытолкать иностранцев на белорусскую территорию через ворота, предназначенные для миграции животных. Но попытка нарушения границы была пресечена, после чего силовики сопредельного государства забрали беженцев обратно и увезли в неизвестном направлении.

С начала года, по информации Погранкомитета Беларуси, польская сторона предприняла около 1 200 попыток вытеснения беженцев. Чаще всего это происходит с применением физической силы. Случаи избиения фиксировались неоднократно.