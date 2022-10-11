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Сильнейшего пожарного-спасателя выберут в Минске

11 октября 2022 06:31
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Новости Беларуси. Сильнейшего пожарного-спасателя выберут в Минске. 11 октября стартуют соревнования среди звеньев газодымозащитной службы столичного гарнизона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнейшего пожарного-спасателя выберут в Минске-1

За звание лучшего поборются 9 команд из районных отделов и пожарный аварийно-спасательный отряд на объектах метрополитена. Необходимо преодолеть полосу препятствий, спасти пострадавших и ликвидировать загорание в условиях, максимально приближенных к реальным.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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