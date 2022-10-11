В КГК 11 октября будет работать горячая линия по деятельности кружков и секций

Новости Беларуси. К вопросу о стоимости детских кружков и секций. 11 октября с 10 утра и до полудня в Комитете госконтроля будет работать горячая линия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С проблемами в работе платных и бесплатных секций в школах и дошкольных учреждениях образования можно обратиться по номеру телефона, который вы видите на экранах. Все сообщения будут учтены, а ответные меры не заставят себя ждать.