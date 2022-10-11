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В КГК 11 октября будет работать горячая линия по деятельности кружков и секций

11 октября 2022 06:21
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Новости Беларуси. К вопросу о стоимости детских кружков и секций. 11 октября с 10 утра и до полудня в Комитете госконтроля будет работать горячая линия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В КГК 11 октября будет работать горячая линия по деятельности кружков и секций-1

С проблемами в работе платных и бесплатных секций в школах и дошкольных учреждениях образования можно обратиться по номеру телефона, который вы видите на экранах. Все сообщения будут учтены, а ответные меры не заставят себя ждать.

# Комитет госконтроля # общество # Фотофакт

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