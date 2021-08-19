Роты почётного караула из 14 стран. В Москве 27 августа состоится международный фестиваль «Спасская башня»

Шотландские волынщики, индийские трубадуры и турецкие барабанщики. Самый зрелищный и громкий международный фестиваль «Спасская башня» прогремит 27 августа в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шотландские волынщики, индийские трубадуры и турецкие барабанщики. Самый зрелищный и громкий международный фестиваль «Спасская башня» прогремит 27 августа в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На брусчатке роты почетного караула из четырнадцати стран. Традиционно белорусы в их числе. Вместе с нашим парадным расчетом у Кремлевских стен прогремит и военный оркестр Министерства обороны страны.
Для участия в военно-музыкальной баталии отобраны 50 солдат из элитного подразделения. Свои действия каждый знает на зубок. Формат мероприятия не предполагает «победителей» и «побежденных». Хотя дух состязания, конечно же, присутствует. Музыкальная баталия займет всего семь минут. Москвичи и гости российской столицы увидят самое-самое.
Максим Кочетков, художественный руководитель – главный военный дирижер образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Беларуси, полковник:
В этом году мы приняли решение использовать современные обработки, что, конечно, нашим коллегам из роты почетного караула не совсем привычно и стандартно. Мы делаем общее шоу, оно получилось лаконичное, никто не выделяется. В начале работает оркестр, потом подключается рота, и получается совместное, цельное, интересное произведение.
Темп движения – 120 шагов в минуту. Синхронный марш и поочередное передергивание затвора тоже создают звуки музыки. Шесть часов пять дней в неделю, чтобы совсем скоро ровным строем, чеканя шаг, промаршировать один за другим, но уже по Красной площади. Поражая всех невероятной слаженностью.