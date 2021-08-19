Роты почётного караула из 14 стран. В Москве 27 августа состоится международный фестиваль «Спасская башня»

Шотландские волынщики, индийские трубадуры и турецкие барабанщики. Самый зрелищный и громкий международный фестиваль «Спасская башня» прогремит 27 августа в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На брусчатке роты почетного караула из четырнадцати стран. Традиционно белорусы в их числе. Вместе с нашим парадным расчетом у Кремлевских стен прогремит и военный оркестр Министерства обороны страны.

Для участия в военно-музыкальной баталии отобраны 50 солдат из элитного подразделения. Свои действия каждый знает на зубок. Формат мероприятия не предполагает «победителей» и «побежденных». Хотя дух состязания, конечно же, присутствует. Музыкальная баталия займет всего семь минут. Москвичи и гости российской столицы увидят самое-самое.

Максим Кочетков, художественный руководитель – главный военный дирижер образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Беларуси, полковник:

В этом году мы приняли решение использовать современные обработки, что, конечно, нашим коллегам из роты почетного караула не совсем привычно и стандартно. Мы делаем общее шоу, оно получилось лаконичное, никто не выделяется. В начале работает оркестр, потом подключается рота, и получается совместное, цельное, интересное произведение.