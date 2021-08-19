Пограничники Польши вытесняют в Беларусь группу беженцев из Афганистана

Госпогранкомитет сообщил, что польские пограничники вытесняют на территорию Беларуси группу беженцев. Среди них в основном граждане Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Госпогранкомитет сообщил, что польские пограничники вытесняют на территорию Беларуси группу беженцев. Среди них в основном граждане Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В знак протеста те организовали стихийный лагерь на территории Польши. Представителям нашей погранслужбы мигранты рассказали, что сообщили польской стороне о намерении подать прошения о предоставлении убежища и то, что они отказываются пересекать границу в Беларусь.
Также сообщается, что польской стороной были приглашены журналисты. В их присутствии людям раздавалась вода.
Читайте также:
Выталкивают на территорию Беларуси беженцев, среди них младенцы и беременная. Новые кадры с литовской границы
«Осознав бесчеловечное отношение латвийской стороны». Белорусские пограничники помогли истощённым беженцам
Гражданин Ирака: литовцы принуждали идти обратно в Беларусь, били электрошокером