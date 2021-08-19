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Пограничники Польши вытесняют в Беларусь группу беженцев из Афганистана

19 августа 2021 08:00
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Госпогранкомитет сообщил, что польские пограничники вытесняют на территорию Беларуси группу беженцев. Среди них в основном граждане Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пограничники Польши вытесняют в Беларусь группу беженцев из Афганистана-1

В знак протеста те организовали стихийный лагерь на территории Польши. Представителям нашей погранслужбы мигранты рассказали, что сообщили польской стороне о намерении подать прошения о предоставлении убежища и то, что они отказываются пересекать границу в Беларусь.

Пограничники Польши вытесняют в Беларусь группу беженцев из Афганистана-4

Также сообщается, что польской стороной были приглашены журналисты. В их присутствии людям раздавалась вода.

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# Беженцы # общество # Фотофакт

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