Пограничники Польши вытесняют в Беларусь группу беженцев из Афганистана

Госпогранкомитет сообщил, что польские пограничники вытесняют на территорию Беларуси группу беженцев. Среди них в основном граждане Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В знак протеста те организовали стихийный лагерь на территории Польши. Представителям нашей погранслужбы мигранты рассказали, что сообщили польской стороне о намерении подать прошения о предоставлении убежища и то, что они отказываются пересекать границу в Беларусь.