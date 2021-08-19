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В Беларуси неубранными остаются примерно 8% зерновых

19 августа 2021 07:53
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Новости Беларуси. 19 августа белорусские аграрии преодолеют очередной рубеж на жатве. 6 миллионов тонн хлеба – при благоприятной погоде уже к полудню будет достигнут такой намолот хозяйствами Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси неубранными остаются примерно 8% зерновых-1

Впрочем, неубранными остаются около 8 % зерновых. Буквально накануне Минская область достигла полуторамиллионного валового сбора. Во всех регионах отмечается падение средней урожайности. Оно и понятно, в финале страды техника работает не на лучших посевах. Да и есть повод аграриям после серьезной летней засухи в очередной раз сказать: его величество климат.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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