В Беларуси неубранными остаются примерно 8% зерновых

Новости Беларуси. 19 августа белорусские аграрии преодолеют очередной рубеж на жатве. 6 миллионов тонн хлеба – при благоприятной погоде уже к полудню будет достигнут такой намолот хозяйствами Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, неубранными остаются около 8 % зерновых. Буквально накануне Минская область достигла полуторамиллионного валового сбора. Во всех регионах отмечается падение средней урожайности. Оно и понятно, в финале страды техника работает не на лучших посевах. Да и есть повод аграриям после серьезной летней засухи в очередной раз сказать: его величество климат.