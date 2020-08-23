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Сотрудники МВД не допустили массовых провокаций в Минске

23 августа 2020 17:03
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Новости Беларуси. МВД принимает меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сотрудники МВД не допустили массовых провокаций в Минске-1

В течение прошедших суток зафиксировано 75 фактов сбора граждан. За 22 августа органами внутренних дел зафиксировано 18 нарушений законодательства о массовых мероприятиях.

Сотрудники МВД не допустили массовых провокаций в Минске-4

Воскресенье, 23 августа, в целом по стране прошло спокойно. Однако в Минске, несмотря на активные предупреждения милиции об опасности провокаций и недопустимости участия в незаконных мероприятиях, все же собрались около 20 тысяч человек. Они перекрывали проезжую часть, затрудняли движение транспорта.

Сотрудники МВД не допустили массовых провокаций в Минске-7

В определённый момент из польских Telegram-каналов раздались призывы перейти к стеле Минск-город-герой, а затем и вовсе идти ко Дворцу Независимости. Сотрудники МВД не допустили массовых провокаций. 

# Акции протеста # общество # Фотофакт

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