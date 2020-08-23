Сотрудники МВД не допустили массовых провокаций в Минске

Новости Беларуси. МВД принимает меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В течение прошедших суток зафиксировано 75 фактов сбора граждан. За 22 августа органами внутренних дел зафиксировано 18 нарушений законодательства о массовых мероприятиях.

Воскресенье, 23 августа, в целом по стране прошло спокойно. Однако в Минске, несмотря на активные предупреждения милиции об опасности провокаций и недопустимости участия в незаконных мероприятиях, все же собрались около 20 тысяч человек. Они перекрывали проезжую часть, затрудняли движение транспорта.