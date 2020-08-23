Александр Лукашенко прилетел во Дворец Независимости. Видеофакт

Новости Беларуси. Кадры, снятые на мобильный телефон. Час назад во Дворец Независимости, к которому некоторое время тому назад пришли участники несанкционированной акции, прилетел Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Кадры, снятые на мобильный телефон. Час назад во Дворец Независимости, к которому некоторое время тому назад пришли участники несанкционированной акции, прилетел Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Подробности в видеоматериале.
Эти кадры – лучшее опровержение очередного фейка в Telegram-каналах, которые поспешили написать об эвакуации Президента Беларуси.