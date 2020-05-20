«Сегодня наш избыточный коечный фонд нам значительно помог»: Минздрав о наследии системы Семашко

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».

Игорь Позняк, ведущий СТВ:

Сохранённая система инфекционных больниц, сохранённая система районных больниц. В других странах как это выглядит? Там есть такие же ЦРБ, как у нас в Воложине, Вилейке, в Логойске?

Лилия Ананич о врачах: «Огромное спасибо за системную, спокойную, конкретную работу, которая всегда отличала нашу медицину»

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Это наше наследие старой советской семашковской системы здравоохранения, которая была одна из самых эффективных в мире.

Прекрасное наследие, которое смогли сохранить. Мы смогли его сохранить, даже несмотря на ту критику, которой мы подвергались со стороны международных экспертов, что мы содержим избыточный коечный фонд. Вот сегодня наш избыточный коечный фонд нам значительно помог.

У нас осталась возможность развернуть дополнительные койки, перепрофилировать койки. Ведь на сегодняшний момент Солигорск оказывает и высокотехнологичную помощь. Там работает ангиограф. Солигорск берёт на себя не только жителей Солигорского района, но и весь закреплённый вот этот солигорский «куст». Эта помощь не прекратилась.