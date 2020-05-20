Миноблисполком о коронавирусе: «Ещё в феврале у нас был разработан план, как мы поэтапно будем вводить коечный фонд в работу»

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».
Минздрав о ситуации с коронавирусом: «У нас достаточный запас прочности на сегодняшний момент есть»
Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».
Минздрав о ситуации с коронавирусом: «У нас достаточный запас прочности на сегодняшний момент есть»
Наталья Боярская, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:
Во-первых, я хотела бы сказать, что мы, как и все регионы, подготовились заранее. И ещё в феврале под руководством министерства здравоохранения у нас был разработан план, как мы поэтапно будем вводить коечный фонд в работу.
И у нас образовался такой зазор достаточно хороший мощностей, которые мы можем в случае роста использовать. На сегодняшний день у нас задействовано только 29% коечного фонда – задействовано, перепрофилировано. А задействовано для оказания медицинской помощи – 75-80 от того, что мы выделили.
Игорь Позняк, ведущий СТВ:
А это ещё к вопросу о том, что мы сохранили стационары, мы сохранили инфекционные больницы, мы сохранили систему санэпидемслужбы.
Наталья Боярская:
Абсолютно верно.