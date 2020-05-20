Прямой эфир

Миноблисполком о коронавирусе: «Ещё в феврале у нас был разработан план, как мы поэтапно будем вводить коечный фонд в работу»

20 мая 2020 11:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».

Минздрав о ситуации с коронавирусом: «У нас достаточный запас прочности на сегодняшний момент есть»

Миноблисполком о коронавирусе: «Ещё в феврале у нас был разработан план, как мы поэтапно будем вводить коечный фонд в работу»-1

Наталья Боярская, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:
Во-первых, я хотела бы сказать, что мы, как и все регионы, подготовились заранее. И ещё в феврале под руководством министерства здравоохранения у нас был разработан план, как мы поэтапно будем вводить коечный фонд в работу.

И у нас образовался такой зазор достаточно хороший мощностей, которые мы можем в случае роста использовать. На сегодняшний день у нас задействовано только 29% коечного фонда – задействовано, перепрофилировано. А задействовано для оказания медицинской помощи – 75-80 от того, что мы выделили.

Игорь Позняк, ведущий СТВ:
А это ещё к вопросу о том, что мы сохранили стационары, мы сохранили инфекционные больницы, мы сохранили систему санэпидемслужбы.

Наталья Боярская:
Абсолютно верно.

# Коронавирус # общество # Наталья Боярская # Игорь Позняк

Другие новости рубрики

Все новости
Лариса Гринько: «Двери я открывала в дикторскую так робко-робко, что мне говорили: «Чего ты боишься?»
20 мая 2020 10:52

Лариса Гринько: «Двери я открывала в дикторскую так робко-робко, что мне говорили: «Чего ты боишься?»

«Звонки – это сигнал о том, что люди считают, что их права нарушены». Сергей Сивец провёл прямую телефонную линию
20 мая 2020 10:35

«Звонки – это сигнал о том, что люди считают, что их права нарушены». Сергей Сивец провёл прямую телефонную линию

Президент Беларуси поздравил соотечественников с 500-летием Жировичского монастыря
20 мая 2020 10:32

Президент Беларуси поздравил соотечественников с 500-летием Жировичского монастыря