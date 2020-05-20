Миноблисполком о коронавирусе: «Ещё в феврале у нас был разработан план, как мы поэтапно будем вводить коечный фонд в работу»

Наталья Боярская, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:

Во-первых, я хотела бы сказать, что мы, как и все регионы, подготовились заранее. И ещё в феврале под руководством министерства здравоохранения у нас был разработан план, как мы поэтапно будем вводить коечный фонд в работу.

И у нас образовался такой зазор достаточно хороший мощностей, которые мы можем в случае роста использовать. На сегодняшний день у нас задействовано только 29% коечного фонда – задействовано, перепрофилировано. А задействовано для оказания медицинской помощи – 75-80 от того, что мы выделили.

Игорь Позняк, ведущий СТВ:

А это ещё к вопросу о том, что мы сохранили стационары, мы сохранили инфекционные больницы, мы сохранили систему санэпидемслужбы.

Наталья Боярская:

Абсолютно верно.