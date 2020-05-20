Лариса Гринько: «Двери я открывала в дикторскую так робко-робко, что мне говорили: «Чего ты боишься?»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Раньше в интервью Вы говорили, что в молодости Вы были такой робкой, наивной немножко, а вот со временем какой стала Лариса Гринько и не умерла ли в ней вот эта тургеневская девушка?

Лариса Гринько, телеведущая:

Вы знаете, я не помню, что я сказала, наверное, это была отчасти правда. Но то, что я была робкой и я была дитя своего времени.

Мы воспитаны, действительно, на каких-то идеалах, на каких-то таких принципах, когда – не высовывайся. По принципу – совесть во главу угла надо ставить. Неумение бороться, неумение толкаться, поэтому, наверно, было.

И потом я ведь провинциалка, по сути, и когда ты попадаешь в столицу, и для тебя открываются двери, которые, казалось бы, это уже в какую-то особую зону, где живут небожители, то тогда ты немножечко робеешь. Ну, а что делать?! Поэтому нужно преодолевать было себя. Да, двери я открывала в дикторскую так вот робко-робко, что мне говорили: «Чего ты боишься?» Теперь уже, конечно, это прошло, но тем не менее. Какая сейчас? Я стараюсь быть сама собой. Вот я есть такая, принимайте меня такой, какая я есть. Всем не угодишь.