Лилия Ананич о врачах: «Огромное спасибо за системную, спокойную, конкретную работу, которая всегда отличала нашу медицину»

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Очень хочется сказать слова благодарности медицинскому сообществу, потому что вот в такой профессионально среде, буквально вчера вернувшись из своего округа и проведя толику времени с главным врачом Борисовской центральной районной больницы, а мы на постоянном контакте, и с больницей №2, и со всей системой – я бываю и в агрогородках, и в посёлках, и в самом городе – огромное спасибо за системную, спокойную, конкретную работу, которая всегда отличала нашу медицину. Это первое и главное.

Тест не только для депутатов, тест для всего нашего белорусского общества, для каждого человека, потому что наш общий результат всегда зависел о того, как мы вместе решаем те или иные проблемы. Да, проблема. Да, сложно. Но мы движемся в нужном направлении, и не будем, вот так постучим, не будем, забегая вперёд, но я уверена, что у нас всё получится хорошо.

Очень большое внимание на данном этапе уделяется тем, кому такая помощь, действительно, нужна в повышенном объёме. Только по линии территориального центра социального обслуживания 2 тысячи одиноких людей, которые и так на системной основе получали помощь от государства, но сегодня это особая забота. Сегодня это и доставка продуктов питания, и интересуются специалисты, и волонтёры, что очень важно, общественные организации, чем ещё нужно помочь. Поэтому я уверена, что такая работа и такая стратегия, которая проводится в нашей стране, она единственная правильная, и верная. Знаете, приятно знать, что всё посеяно, всё в плановом порядке. Приятно осознавать, что производится продукция, выпускается та же «молочка», работает та же торговля. Да, мы видим, что люди внесли в свою жизнь коррективы, и это правильно. Но нельзя жизнь остановить!