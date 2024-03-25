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Гражданка Беларуси погибла при теракте в «Крокус Сити Холле»

25 марта 2024 06:13
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Вечером 24 марта стало известно, что в теракте в «Крокус Сити Холле» погибла гражданка Беларуси. Посольство России в нашей стране сообщило, что это женщина 1978 года рождения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гражданка Беларуси погибла при теракте в «Крокус Сити Холле»-1

Дипмиссия выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Память о жертвах этой страшной трагедии навсегда останется в сердцах россиян и белорусов. В связи с терактом в Подмосковье в посольстве России в Беларуси 25 и 26 марта будет открыта книга соболезнований.

Гражданка Беларуси погибла при теракте в «Крокус Сити Холле»-4

Оставить запись в ней могут официальные лица и представители общественных организаций и объединений. Это обусловлено спецификой работы загранучреждений и очень большим количеством неравнодушных людей, которые приходят к посольству, чтобы возложить цветы и выразить слова сочувствия.

Вместе с тем у всех жителей Беларуси есть возможность через дипмиссию высказать свои соболезнования в связи с терактом народу России. Их можно направить на адрес Посольства почтой. Как заверили в дипмиссии, каждое такое послание дойдет до адресата и будет прочитано. В России слышат слова соболезнования со стороны белорусов, видят глаза, наполненные слезами, и чувствуют поддержку, – подчеркивают дипломаты.

# Теракт # общество

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