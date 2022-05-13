Прямой эфир

В 1950 году состоялась первая гонка «Формулы-1». Что произошло 13 мая?

13 мая 2022 11:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Первая гонка первого чемпионата «Формула-1»

В 1950 году состоялась первая гонка «Формулы-1». Что произошло 13 мая?-1

13 мая в 1950 году в английском городе Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата «Формула-1». Гонка проходила в присутствии членов британской королевской фамилии, в ней принимали участие сильнейшие гонщики мира того времени. В гонке пилоты преодолели 70 кругов, а продлилась она 2 часа 15 минут. Стартовавший на «Альфа-Ромео» 44-летний итальянский гонщик Джузеппе Фарина лидировал всю гонку от старта до финиша и победил. В наши дни не найти человека, который не слышал бы о «Формуле-1». На сегодня это один из самых престижных и популярных видов спорта на планете.

Всемирный день одуванчика

В 1950 году состоялась первая гонка «Формулы-1». Что произошло 13 мая?-4

Одним из символов расцветающей весны являются веселые желтые одуванчики. Эти цветы рассыпаются по траве, словно яркие искры солнца, покрывают золотистым ковром лужайки и наполняют сердце радостью. Они настолько чудесные, что им посвятили праздник – Всемирный день одуванчика. Оказывается, скромные одуванчики – очень полезные цветы. Одуванчик лекарственный применяют для улучшения пищеварения, как средство, возбуждающее аппетит и придающее силу, при диабете, авитаминозе, для профилактики атеросклероза. В некоторых странах одуванчики едят. Например, в Италии одуванчик окультуривают и продают в магазинах как ингредиент для салата, а в Англии делают вино из одуванчиков. Цветки одуванчика очень пунктуальны. Они раскрывают свои желтые чашечки в шесть часов утра и снова собирают их в бутоны в три часа дня.

День рождения актрисы Стефании Станюты

В 1950 году состоялась первая гонка «Формулы-1». Что произошло 13 мая?-7

Стефания Станюта родилась в этот день в 1905 году в Минске. С 1932 года и до конца своей жизни актриса работала в Купаловском театре. Всего сыграла около 200 ролей. Исполнила множество интересных ролей и в кино. Широкая известность к ней пришла поздно, когда она играла уже роли пожилых женщин и бабушек. Стефания Станюта умела быть одинаково органичной в ролях изможденных крестьянок и элегантнейших светских женщин. И даже маленький эпизод делала истинным сценическим шедевром. Стефания Михайловна была удостоена самых высоких званий: народная артистка Беларуси, народная артистка Советского Союза, академик Международной академии театра. Но самой главной наградой для нее была неизменная любовь зрителей.

Международный день хумуса

В 1950 году состоялась первая гонка «Формулы-1». Что произошло 13 мая?-10

13 мая празднуют Международный день хумуса. Эта популярное блюдо дошло до нас с Ближнего Востока, а особую популярность оно приобрело среди вегетарианцев и приверженцев безглютеновой диеты. Впервые о хумусе упоминают еще в XIII веке. Состав хумуса – это пюре из нута, оливковое масло, кунжутное паста, лимонный сок и специи. Подают его чаще всего в виде холодной закуски. Впрочем, День хумуса создан не ради еще одного повода попробовать это блюдо. Праздник был придуман в 2012 году израильским предпринимателем Беном Лэнгом для объединения и примирения жителей Ближнего Востока.

День рождения застежки-липучки

В 1950 году состоялась первая гонка «Формулы-1». Что произошло 13 мая?-13

День рождения застежки-липучки отмечается в этот день с 1958 года, когда ее зарегистрировал инженер из Швеции Георг де Местраль. Именно тогда его изобретение, ставшее очень удобным элементом как в одежде, так и в быту для многих людей приобрело особую популярность. Идея создать такую застежку пришла ему, когда он гулял по улице со своей собакой. Та случайно застряла в колючих кустах чертополоха. Репейник прицепился к шерсти животного, и ее хозяин подумал, что было бы неплохо использовать подобный алгоритм в быту. Он воплотил свою идею в жизнь в 1948 году, а через 10 лет наконец официально подтвердил свое авторство и запатентовал застежку-липучку.

Пятница 13-е

В 1950 году состоялась первая гонка «Формулы-1». Что произошло 13 мая?-16

Сегодня пятница 13-е. Любители примет, которые боятся черных кошек и женщин с пустыми ведрами, в один голос скажут, что это так называемый день неприятностей. Благодаря многочисленным суевериям и мифам именно в этот день следует быть постоянно начеку, стараться остерегаться неудач. В медицине такой набор примет рассматривается как фобия, а психологи называют это «параска-веде-катриафобией» – боязнью пятницы 13-го. Психологи уверяют: причиной неприятных ситуаций в этот день становится самовнушение и страх. Голландские ученые провели исследования по изучению событий, происходящих в пятницу 13-го за последние 20 лет и пришли к выводу, что эти дни даже безопаснее, чем все остальные в году: несуеверные люди ведут себя без изменений, а те, кто боится мистической подоплеки дня, действуют с особой осторожностью.

Пусть вам сегодняшний день запомнится чем то хорошим!

# История # общество # Джузеппе Фарина # Стефания Станюта # Георг де Местраль # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Анонс проекта «Решение есть!»
13 мая 2022 11:56

Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Анонс проекта «Решение есть!»

Вербовка в наркобизнес. Как затягивают минчан в опасную игру? Анонс «Большого города»
13 мая 2022 11:53

Вербовка в наркобизнес. Как затягивают минчан в опасную игру? Анонс «Большого города»

Пострадали 279 населённых пунктов. В Беларуси убирают последствия непогоды
13 мая 2022 11:52

Пострадали 279 населённых пунктов. В Беларуси убирают последствия непогоды