В 1950 году состоялась первая гонка «Формулы-1». Что произошло 13 мая?

Первая гонка первого чемпионата «Формула-1»

13 мая в 1950 году в английском городе Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата «Формула-1». Гонка проходила в присутствии членов британской королевской фамилии, в ней принимали участие сильнейшие гонщики мира того времени. В гонке пилоты преодолели 70 кругов, а продлилась она 2 часа 15 минут. Стартовавший на «Альфа-Ромео» 44-летний итальянский гонщик Джузеппе Фарина лидировал всю гонку от старта до финиша и победил. В наши дни не найти человека, который не слышал бы о «Формуле-1». На сегодня это один из самых престижных и популярных видов спорта на планете. Всемирный день одуванчика

Одним из символов расцветающей весны являются веселые желтые одуванчики. Эти цветы рассыпаются по траве, словно яркие искры солнца, покрывают золотистым ковром лужайки и наполняют сердце радостью. Они настолько чудесные, что им посвятили праздник – Всемирный день одуванчика. Оказывается, скромные одуванчики – очень полезные цветы. Одуванчик лекарственный применяют для улучшения пищеварения, как средство, возбуждающее аппетит и придающее силу, при диабете, авитаминозе, для профилактики атеросклероза. В некоторых странах одуванчики едят. Например, в Италии одуванчик окультуривают и продают в магазинах как ингредиент для салата, а в Англии делают вино из одуванчиков. Цветки одуванчика очень пунктуальны. Они раскрывают свои желтые чашечки в шесть часов утра и снова собирают их в бутоны в три часа дня. День рождения актрисы Стефании Станюты

Стефания Станюта родилась в этот день в 1905 году в Минске. С 1932 года и до конца своей жизни актриса работала в Купаловском театре. Всего сыграла около 200 ролей. Исполнила множество интересных ролей и в кино. Широкая известность к ней пришла поздно, когда она играла уже роли пожилых женщин и бабушек. Стефания Станюта умела быть одинаково органичной в ролях изможденных крестьянок и элегантнейших светских женщин. И даже маленький эпизод делала истинным сценическим шедевром. Стефания Михайловна была удостоена самых высоких званий: народная артистка Беларуси, народная артистка Советского Союза, академик Международной академии театра. Но самой главной наградой для нее была неизменная любовь зрителей. Международный день хумуса

13 мая празднуют Международный день хумуса. Эта популярное блюдо дошло до нас с Ближнего Востока, а особую популярность оно приобрело среди вегетарианцев и приверженцев безглютеновой диеты. Впервые о хумусе упоминают еще в XIII веке. Состав хумуса – это пюре из нута, оливковое масло, кунжутное паста, лимонный сок и специи. Подают его чаще всего в виде холодной закуски. Впрочем, День хумуса создан не ради еще одного повода попробовать это блюдо. Праздник был придуман в 2012 году израильским предпринимателем Беном Лэнгом для объединения и примирения жителей Ближнего Востока. День рождения застежки-липучки

День рождения застежки-липучки отмечается в этот день с 1958 года, когда ее зарегистрировал инженер из Швеции Георг де Местраль. Именно тогда его изобретение, ставшее очень удобным элементом как в одежде, так и в быту для многих людей приобрело особую популярность. Идея создать такую застежку пришла ему, когда он гулял по улице со своей собакой. Та случайно застряла в колючих кустах чертополоха. Репейник прицепился к шерсти животного, и ее хозяин подумал, что было бы неплохо использовать подобный алгоритм в быту. Он воплотил свою идею в жизнь в 1948 году, а через 10 лет наконец официально подтвердил свое авторство и запатентовал застежку-липучку. Пятница 13-е