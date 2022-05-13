«Жалко, что нельзя кушать много». Арабский певец о переезде в Беларусь, добрых людях и любимом национальном блюде

Тамер Сейф, арабский певец:

Вот такая красота белорусская! Меня зовут Тамер Сейф. Я христианин. Многие люди думают, что в Египте только мусульмане. У меня было два альбома на арабском языке. Первая песня, с которой познакомились люди, была в списке 100 лучших песен во всех арабских странах. Я пою на разных языках.

Владимир Карпечкин, директор курортно-реабилитационного центра «Ружанский»:

В нашу страну, наоборот, приезжают люди из-за границы. Некоторые с целью, чтобы здесь уже ассимилироваться, устроиться на работу и жить. Беларусь в этом плане очень привлекательная. Один из таких замечательных людей приехал в наш санаторий из Египта. Замечательный популярный египетский певец Тамер Сейф. Место для жизни он определил для себя Ружаны. Санаторий «Ружанский» – как место работы.

Тамер Сейф:

Когда приехал сюда, стал работать в санатории «Ружанский», уже есть готовое жилье. Одно из самых лучших блюд, которое я так люблю, – это драники. Жалко, что нельзя кушать много, потому что можно стать толстым. Если честно, это тяжело.

Владимир Карпечкин:

Нам очень приятно, что Тамер Сейф именно здесь, в нашем санатории, нашел свой второй дом и что Беларусь стала для него второй родиной. Здесь он столкнулся с нашим традиционным белорусским гостеприимством, дружелюбием, нашей теплой ментальностью.

Тамер Сейф:

Так сложно перевернуть этот драник! Но я стараюсь. Почему я выбрал Беларусь? Люди очень добрые. Мне нравится, что здесь очень красивая природа, воздух очень чистый. Я живу в деревне, и она тоже очень чистая. Люди очень культурные, и они ценят меня как артиста. Когда приехал, чувствовал, что здесь я могу строить семью. Здесь мои дети могут идти в школу, учиться бесплатно. И если я завтра умру, я не буду переживать за моих детей и жену, как они будут жить. Здесь есть страховка. Люди очень добрые, всегда помогают. Когда я говорю это друзьям в других странах, они шокированы. Здесь спокойно жить.