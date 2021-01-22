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«Сегодня 18 детей. Обычно у нас 130-150». Какая температура в садике в районе, где произошла авария на теплосетях?

22 января 2021 13:43
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Новости Беларуси. Горячая вода и тепло уже поступают в дома Московского района. Ремонтные работы практически завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, вечером 21 января жители микрорайонов Юго-Запад, Малиновка, Михалово стали жаловаться на отсутствие отопления.

Горячая вода и тепло уже поступают в дома Московского района Минска. Ремонтные работы практически завершены

Во время осмотра трубопровода по улице Есенина, 76 был обнаружен порыв на участке. К ремонту аварийные бригады приступили незамедлительно. Был создан оперативный штаб, который возглавил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

«Сегодня 18 детей. Обычно у нас 130-150». Какая температура в садике в районе, где произошла авария на теплосетях?-1

Из-за ЧП скорректирована работа целого ряда школ. Занятия в них перенесены на 23 января. В детских садах организованы дежурные группы с горячим питанием.

«Сегодня 18 детей. Обычно у нас 130-150». Какая температура в садике в районе, где произошла авария на теплосетях?-4

Инна Малахова, заведующая ясли-садом № 525 Минска:
Сегодня 18 детей. Обычно у нас 130-150 детей в детском саду. Поэтому мы объединили группы. Работает три группы. Сегодня воспитатели организовывали более подвижные игры, чтобы дети все время были в движении, были активными.

В каждой группе два-три тепловых прибора, что позволяет делать 20 градусов в каждом помещении, в котором находятся дети.

«Сегодня 18 детей. Обычно у нас 130-150». Какая температура в садике в районе, где произошла авария на теплосетях?-7

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# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Инна Малахова # Александр Дорохович # Фотофакт

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