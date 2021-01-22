«Сегодня 18 детей. Обычно у нас 130-150». Какая температура в садике в районе, где произошла авария на теплосетях?

Новости Беларуси. Горячая вода и тепло уже поступают в дома Московского района. Ремонтные работы практически завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, вечером 21 января жители микрорайонов Юго-Запад, Малиновка, Михалово стали жаловаться на отсутствие отопления.
Горячая вода и тепло уже поступают в дома Московского района Минска. Ремонтные работы практически завершены
Во время осмотра трубопровода по улице Есенина, 76 был обнаружен порыв на участке. К ремонту аварийные бригады приступили незамедлительно. Был создан оперативный штаб, который возглавил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.