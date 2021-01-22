Горячая вода и тепло уже поступают в дома Московского района Минска. Ремонтные работы практически завершены

Новости Беларуси. Горячая вода и тепло уже поступают в дома Московского района. Ремонтные работы практически завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, вечером 21 января жители микрорайонов Юго-Запад, Малиновка, Михалово стали жаловаться на отсутствие отопления.
Во время осмотра трубопровода по улице Есенина, 76 был обнаружен порыв на участке. К ремонту аварийные бригады приступили незамедлительно. Был создан оперативный штаб, который возглавил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
Установлено, что из строя вышел компенсатор, который сглаживает перепады температур в трубопроводе. Нареканий к самому трубопроводу нет. Все необходимые регламентные работы на этом участке проводились в августе 2020-го, и все виды испытаний он выдержал. Специалисты не исключают, что в поломке сыграла свою роль и погода.
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