Седьмое чудо Чашников! Показываем деревянные скульптуры от местной мастерицы

Седьмое чудо Чашников! Галерея деревянных скульптур от местной мастерицы Анны Савельевны Осипковой – море восторга. Народные праздники, религиозные сюжеты, герои сказок, крестьянский быт. Глядя на живые шедевры так и хочется закружиться в Лявонихе и сплести венок на Купалье. Искусно. Нет слов! В свои 85 самородок перешла на акварели и соломку. Но резьба приходит даже во снах. И вся красота создавалась без единого наброска. Любоваться можно до Луны и обратно.

Надежда Король, главный хранитель фондов Чашникского исторического музея:

Ее работы выставлялись на многих выставках, не только в Беларуси, но и на ВДНХ, во Франции, в Канаде, везде они получали высокую оценку, за свои труды Анна Савельевна никогда не брала денег. Настоящей гордостью нашего музея является оловянная армия, которую изготовил наш земляк Виталий Гончар. Начиная от древнеримских легионеров, центурионов, гусаров, заканчивается на войнах французской армии. Он говорил, что в детстве он мечтал играть с оловянными солдатиками, но дело в том, что они были все однообразные, ему хотелось принести краски, живости этим солдатикам.