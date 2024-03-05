С какими проблемами и вопросами люди приходят в монастырь? Поговорили с иеромонахом

Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви: С чем люди приходят в монастырь? С какими вопросами?

Центрами возникновения и развития науки и культуры были именно монастыри. В обителях самым главным искусством всегда называли искусство святости, то есть движение человека к Богу, преображению его души.

Иеромонах Максим (Жилинский), насельник Введенского мужского монастыря Оптина пустынь:

В зависимости от уровня воцерковленности человека. Есть люди невоцерковленные, их часто приводят какие-то скорби. Задача священника – подвести человека к тому пониманию, что беда – это следствие, а надо искать причины. А причина всегда внутри человека. Если человек по этому пути пойдет, если найдет причину, то эти следствия постепенно уйдут из жизни человека.

Олег Лепешенков:

Много ли сейчас тех, кто избирает своим путем монашество? Что к этому людей побуждает?

Иеромонах Максим (Жилинский):

Монашество – это некий максимализм, когда ты понимаешь, что основная цель – это соединение с Богом, то ты пытаешься выбрать тот путь, который тебя быстрее к этой цели приведет. Монашество при этом выборе – это самый оптимальный путь.